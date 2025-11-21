Ugao impulsa una línea de ayudas para la renovación del comercio local El Ayuntamiento ha destinado una partida de 15.000 euros para sufragar una parte de las inversiones realizadas durante los años 2025 y 2026

Iñigo Agiriano Ugao-Miraballes Viernes, 21 de noviembre 2025, 18:59

Los comercios de Ugao-Miraballes podrán recibir un impulso gracias a la nueva línea de subvenciones que ha puesto en marcha el Ayuntamiento de la villa. Con el objetivo de «fomentar hábitos de consumo de proximidad» entre sus vecinos, el Consistorio ha destinado una partida que asciende hasta los 15.000 euros para proyectos de renovación de establecimientos locales.

Las ayudas se otorgarán en régimen de concesión directa, con un importe máximo de 2.000 euros por negocio y que cubran hasta el 50% del gasto realizado. Se consideran subvencionables aquellas inversiones dedicadas a la mejora integral del establecimiento, tales como obras de acondicionamiento o eliminación de barreras arquitectónicas, a la instalación de medidas de seguridad y accesibilidad, y la adquisición de maquinaria, mobiliario o equipos informáticos, así como las acciones orientadas a optimizar el punto de venta relativas a iluminación, escaparatismo o ambientación.

La convocatoria se refiere a las inversiones realizadas durante 2025 y 2026 y la presentación de solicitudes finalizará el 31 de diciembre del próximo año. Sólo se podrán beneficiar aquellos negocios con al menos un año de antigüedad, que cumplan los requisitos de pequeña empresa y que estén ubicados en Ugao o tengan su sede social en otra localidad pero desarrollen su actividad comercial en la villa.