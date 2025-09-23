La tradición vasca se viste en Basauri Por su 50 aniversario, el grupo de danzas vascas Agintzari muestra en dos exposiciones la historia de numerosas vestimentas de Euskal Herria

Una fecha especial, merece una celebración de categoría. El grupo de danzas Agintzari de Basauri ha preparado dos muestras en el municipio por sus bodas de oro para compartir así la «riqueza de vestuario y material» que les distingue. Se trata de 'Trajes y tocados de las danzas de los herrialdes de Euskal Herria', que se podrá disfrutar hasta el 30 de septiembre en la casa de cultura de Pozokoetxe, así como de 'Carnavales del País Vasco', que estará abierta al público hasta el 15 de octubre en la sala de exposiciones de la Taberna Mayor de San Miguel.

El pasado mes de junio también organizaron una exposición de tocados medievales que tuvo muy buena acogida y para la que colaboraron, como en numerosas ocasiones, con Beti Jai Alai bilbaíno. Todas se enmarcan en los actos de celebración del 50 aniversario del grupo, siempre dedicado a difundir el folklore vasco, tanto con la danza como con su indumentaria. Por eso, este año han decidido sacar a la luz los trajes que atesoran con mimo.

«No solo es lo que se baila, detrás hay una parafernalia que hay que cuidar. No es un disfraz lo que llevamos, sino una tradición y hay que darle el respeto y reconocimiento que merece». En ello coinciden Begoña Navarro y Maite Correa, miembros de la junta directiva de Agintzari Dantza Taldea, y Liher Neira, que ha crecido en la asociación. Los tres conocen todas y cada una de las vicisitudes del grupo.

De hecho, Maite será la encargada de realizar la visita guiada mañana jueves 25 de septiembre a las 18.30 h. en la exposición de Pozokoetxe. No da puntada sin hilo literalmente, porque ha cosido toda la vida en Agintzari. En la muestra se pueden ver trajes «muy específicos con telas de anticuario espectaculares» de las que han ido haciendo acopio. Muchos encargados al euskal dantzari de Baiona Claude Iruretagoyena. El recorrido repasará la historia que guarda cada traje. Desde Kosta hasta el Duranguesado y Arratia, en Bizkaia, pero también Álava, Gipuzkoa, el Roncal en Navarra, o el País Vasco francés. «De todos los herrialdes, el traje más completo es el de Bizkaia», explican.

Saben de lo que hablan porque para «absorber» la esencia de cada danza siempre han ido al «origen» de la mano del 'dantza-maisu' (maestro de baile). «Para aprenderlo de forma expresa, sin deteriorar la forma de bailar y de vestir», relatan. De ese modo, recuerdan a figuras como el txistulari Alejandro Aldekoa o al grupo Dindirri. Un mundo tradicionalmente compuesto por grupos de danza masculinos al completo, ahora una rara avis, ahora una rara avis por la «falta de compromiso» o el «abanico de actividades de ocio». «Algunos están volviendo –se alegran–. Siempre queda un buen recuerdo de lo que se vive de pequeño».

La exposición de San Miguel atiende al tradicional Carnaval propio que Agintzari ha recreado desde hace casi dos décadas y que comenzaron Iñaki Larrinaga y José Alfonso Antequera. Contará con piezas representativas del folklore carnavalesco vasco, como trajes y elementos rituales. Con el personaje Don Simón a la cabeza, el cura y la monja, la pareja de novios... y, por supuesto, «no podía faltar el oso, el domador y la zíngara». Amén del burro o los 'beltzas'. «No es algo habitual poder visualizar unas muestras semejantes para poder apreciar la tradición que tenemos», animan.