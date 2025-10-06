The Masters alza la Copa Iberdrola femenina senior de taekwondo por equipos El club basauritarra también quedó subcampeón por equipos en la general senior y logró doce medallas en el Open de Navarra

Ane Ontoso Basauri Lunes, 6 de octubre 2025, 16:38

Pamplona ha acogido este fin de semana la XVII edición del Open Internacional de Navarra y la Copa Iberdrola (Liga nacional femenina senior) de taekwondo con la participación de numerosos clubs y federaciones autonómicas.

El gimnasio The Masters de Basauri logró un excelente resultado de tres oros, cinco platas y cuatro bronces, que le llevaron a ganar la Copa Iberdrola femenina senior y quedar subcampeón en la clasificación general por equipos en la categoría más difícil, la senior, sólo superado por la Federación Autonómica de Baleares. «Un excelente resultado, después de realizar grandes combates», felicitaron a todo el equipo desde el centro deportivo, fundado en 1986 por los hermanos Solís, distinguidos con la medalla de oro al mérito deportivo.

Así, lograron las medallas de oro los competidores Olatz Unzueta, Erika Martínez (senior) y Mikel Fernández (cadete). Las de plata, asimismo, fueron para los deportistas Zuriñe Padilla, Javier Requejo, Iker Unanue (senior), Aratz Marco (junior) y Eder Ulloa (precadete). Y las de bronce recayeron en los taekwondistas Maialen Renteria, Aketza Unzueta (senior) y Jon Merino e Iker Contreras (cadetes).

«Toma de contacto»

«Ha sido nuestra primera toma de contacto para afrontar los grandes retos que siempre nos proponemos cada año y que llevamos cumpliendo desde que se inauguró el gimnasio –explicaron–. Ahora toca preparar el campeonato de España por clubs, muy difícil pero muy bonito a la vez».

El club basauritarra quiso felicitar también «a nuestro entrenador Unai Arroita, como siempre, por seguir en la senda de los éxitos fruto de un gran trabajo metódico y, cómo no, a los amigos y familiares que se desplazaron a Pamplona a animar y apoyar al equipo».