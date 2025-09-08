El Social Antzokia de Basauri retrasa la nueva temporada por obras de mejora El teatro, que cerró con un buen balance el curso anterior, no comenzará su programación prevista hasta el 18 de septiembre

Ane Ontoso Basauri Lunes, 8 de septiembre 2025, 16:32 Comenta Compartir

El Social Antzokia de Basauri ha retrasado el comienzo de la nueva temporada por una serie de obras de mejora que está realizando en su interior. «Se está interviniendo para instalar un segundo baño adaptado», explican fuentes municipales. No será entonces hasta el 18 de septiembre cuando dé comienzo la programación prevista con el regreso del cine para abrir boca con títulos como 'La comunidad', 'Nueve reinas', 'Jone, batzuetan, Jone, a veces', 'Maspalomas' y 'Pitufos'.

Mientras, el plantel teatral abrirá el telón el 4 de octubre con la comedia 'Misery Class' con Goyo Jiménez al frente. Esta temporada, como es habitual en Basauri, artistas de renombre subirán a las tablas del teatro basauritarra como Toni Acosta, Pepe Viyuela o Luis Bermejo. Por otro lado, Alicia Borrachero y Fran Perea estarán juntos con 'El efecto', y Lola Herrera con Natalia Dicenta llegarán juntas también con 'Camino a la meca'. Ambas obras tienen «prácticamente agotadas» las localidades. En el plano musical, destaca el concierto del conocido grupo euskaldun Zea Mays, sin butacas y con servicio de bar, que está teniendo «una muy buena acogida por parte del público tanto joven como de más edad». Como ocurrió con Bulego el año pasado.

La obra de teatro en euskera 'Miñán', que adapta el libro escrito por Amets Arzallus, quien recogió la historia de Ibrahima Balde, un joven que migró desde Guinea a Europa en busca de su hermano, ha tenido también «una muy buena acogida». Y en danza Angel Durán Performing Arts y Dantzaz mostrarán sus habilidades.

«Incremento en venta»

Las entradas de los espectáculos se pusieron a la venta el pasado 2 de junio para socios (el 9 para el público general) y la venta «se incrementó en torno a un 15 %» con respecto a la campaña anterior. El teatro ya cerró la pasada temporada con un buen balance, en el que el regreso de la ópera «se valoró muy positivamente» y llegó a colgar el 'sold out' o entradas agotadas. Según el teatro, ésta «había sido muy demandada por el público».

La «presencia de grandes figuras de la escena nacional» en el curso anterior dejó nombres como Charo López, José Sacristán, Carlos Hipólito, Asier Etxeandia o Hector Alterio. «Todas ellas con respuesta excepcional del público –celebra el Social Antzokia– con varios llenos absolutos».

El 'Social Comedy', la sección de comedia, tuvo, asimismo, «de nuevo una respuesta muy exitosa, observándose la afluencia de mucho público de otros municipios y llenos con Dani Mateo, y Ángel Martín (con dos sesiones agotadas)» Además, afirman que «seguimos trabajando con valores y compañías del País Vasco como Itziar Ituño con 'El viaje', La dramática errante, Berdinki zirku konpàñia o Naroa Intxausti».

El euskera también tuvo «presencia», sobre todo en el ciclo Social Txiki; y el sello Emakumeen Ahotsak «sigue representando un compromiso para este teatro, habiendo contado con figuras femeninas como Luisa Martín, Olivia Molina, Carmen Nada de Nadie». El teatro ha recordado que ha continuado con «conciertos sin butacas» con Bulego, que agotaron entradas. «Estamos muy satisfechos de la respuesta del público y prueba de ello es el aumento constante en el número de socios activos –agradece–. Es destacable el aumento de Amigos del Social durante el 2025, pasando de 1.500 a 1.630».