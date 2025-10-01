El Social Antzokia de Basauri proyectará el ballet y la ópera de Londres en directo La temporada será retransmitida vía satélite desde el Royal Opera House en el teatro, «sin barreras físicas ni necesidad de viajar»

El Social Antzokia de Basauri ha anunciado «con entusiasmo» que durante esta temporada ofrecerá la programación completa del Royal Ballet & Royal Opera transmitida en directo y vía satélite desde el Royal Opera House de Londres. El teatro entra así a formar parte del «circuito cultural europeo que disfruta del arte más exigente sin barreras físicas y sin necesidad de viajar». Un ciclo cinematográfico «de lujo» que traerá al público de Basauri «clásicos imprescindibles».

Con la incorporación de la temporada Royal Ballet & Royal Opera en su cartelera cinematográfica, el Social Antzokia «no solo amplía su oferta sino que se posiciona como un espacio de referencia para quienes buscan experiencias culturales de calidad».

Esta programación internacional permitirá a Basauri ser testigo de obras maestras de la lírica y la danza en gran formato. La temporada de ópera traerá al Social Antzokia tres títulos esenciales entre octubre de 2025 y abril de 2026, incluyendo Tosca (Puccini), que abre la temporada este viernes a las 18.00 horas, La traviata (Verdi) y La flauta mágica.Asimismo, se podrán disfrutar de cuatro espectáculos de ballet, entre los que se encuentran La Cenicienta, El Cascanueces, Woolf Works y Giselle.

'Royal Ballet & Royal Opera en Cines' es una iniciativa internacional gestionada en España por la distribuidora Versión Digital, que permite vivir en sala de cine las producciones operísticas y de ballet del Royal Opera House como si se asistiera en vivo al Covent Garden: transmisiones en directo, grabaciones con alta calidad, subtítulos y una cuidada puesta en escena audiovisual.

