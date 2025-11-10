El sindicato de vivienda Batu alerta del desahucio de dos vecinos de Basauri Según su relato, han intentado «abrir una vía de negociación» para proponer un «alquiler justo», pero el fondo propietario se ha negado

El sindicato de vivienda Batu ha alertado del desahucio programado para dos vecinos, de entre 25 y 35 años y militantes de la agrupación, del número 82 de la calle Lehendakari Agirre. Por ello, han convocado a la ciudadanía para este jueves a las 8.30 horas de la mañana en la vivienda para intentar evitarlo. Un desalojo, según relatan, promovido «desde hace muchos años» por Cerberus, el conocido fondo de inversión inmobiliaria estadounidense y propietario del inmueble.

Este periódico se ha puesto en contacto con la firma, pero ha declinado hacer declaración alguna. Los inquilinos, que hace más de cinco años comenzaron a vivir en el piso «mediante el alquiler de una habitación que resultó ser una estafa», han presentado varias propuestas para alquilar la vivienda. «Pero Cerberus se niega, a dialogar, a ofrecer alternativas, a mediar...», censuran.

Sin alternativa

Desde el sindicato han intentado «abrir una vía de negociación, porque tienen voluntad de poder pagar un alquiler justo en este inmueble, que es su casa». Estas mismas fuentes sindicales de Batu, señalan que «la propiedad ha tenido en todo momento muy claro que va a llevar el lanzamiento judicial hasta el final». Y subrayan que han actuado así «a pesar de confirmar y contar con la información» de que estas dos personas, por su situación particular y trabajos precarios, «no cuentan con alternativas habitacionales».

Batu advierte de que «el sindicalismo de vivienda crece cada día en Basauri. Cada vez recibimos más casos de personas con este tipo de problemáticas y no tenemos intención de abandonar. Por eso, hacemos un llamamiento para este jueves». Para ellos, asimismo, «la complicidad institucional ha sido una constante en la situación de la vivienda. Se han permitido miles de ejecuciones de desahucios y se ha incrementado el precio de los alquileres por encima del 100%».

