Vista del tramo del paseo entre Soloarte y Mercabilbao. E. C.

El robo de cableado en Basauri deja sin luz un tramo cercano al polideportivo

El saqueo ha ocurrido en el entorno de Kantalazarra y el Ayuntamiento ha querido «reprobar enérgicamente este tipo de actos vandálico»

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Viernes, 26 de septiembre 2025, 15:09

El Ayuntamiento de Basauri ha informado del robo de cableado de cobre y la rotura de varias arquetas en el entorno de Kantalazarra, en el tramo comprendido entre el puente de Ariz, a la altura del Bar 5 Estrellas, y el baño público situado frente a la pasarela de Soloarte.

Como consecuencia de este acto vandálico explica que «solamente cuenta con alumbrado la carretera que pasa frente al polideportivo y Mercabilbao, así como la acera que discurre paralela al río, mientras que permanecen sin iluminación la escalera de acceso al parque desde la carretera y los caminos interiores del parque de esa zona».

La Brigada Municipal «trabaja ya en la reparación de los daños con el objetivo de restablecer el servicio lo antes posible», aunque se prevé que «las labores puedan prolongarse varios días». El Ayuntamiento de Basauri ha querido «reprobar enérgicamente este tipo de actos vandálicos que, aparte de generar un perjuicio económico y material, afectan a la seguridad y bienestar de toda la ciudadanía basauritarra».

