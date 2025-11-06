La rehabilitación de dos barrios de Orduña terminará antes del final de año El consejero de Vivienda, Denis Itxaso, ha visitado esta mañana las obras de Maria Dolores Madaria y Landatas junto al alcalde Iker Santocildes

Iñigo Agiriano Orduña Jueves, 6 de noviembre 2025, 12:42

La rehabilitación de los barrios orduñeses de Landatas y María Dolores Madaria se encuentra en su recta final. El Gobierno vasco ha concedido una prórroga de 45 días, tiempo en el que se confía en realizar «los últimos remates». «Los trabajos están terminados en un 90%», confirma Unai Gómez, miembro de la dirección del obra. El consejero de Vivienda y Agenda Urbana, Denis Itxaso, ha visitado esta mañana el estado del proyecto junto alcalde de la localidad, Iker Santocildes.

En total, han sido 130 viviendas de 10 portales las que han sido renovadas, centrándose en la eficiencia energética y en la accesibilidad. Cuatro de ellas en Landatas y seis en Maria Dolores Madaria, donde dos comunidades rechazaron participar en el proyecto. Los propios vecinos han tenido que aportar de su propio bolsillo, una cantidad de 10.155 euros cuando se han limitado a la eficiencia energética, y de 21,327 cuando también se han instalado ascensores.

El resto del presupuesto ha salido en su mayor parte de los fondos europeos Next Generation, un total de 3,8 millones. El Gobierno vasco, por su parte, ha aportado algo más de 2 millones, y el Ayuntamiento los 481.450 euros restantes, haciendo un total de 8,6 millones.

Finalizada la visita, donde el consejero ha podido comprobar de primera mano el resultado de los trabajos, Itxaso ha destacado el «descomunal desafío» que supone para Euskadi «contar con uno de los parques de vivienda más viejos de Europa». El consejero se ha referido a las actuaciones de este tipo que el Gobierno vasco está acometiendo «en más de veinte localidades de los tres territorios», unas obras «que mejoran la calidad y la forma de vida de los vecinos». Itxaso también ha querido destacar el papel de la Unión Europea con su aportación económica, y ha lamentado que algunas comunidades no quisieran sumarse al proyecto. «La experiencia me dice que en la mayoría de casos se arrepienten, porque son oportunidades que no se repetirán en el corto plazo».