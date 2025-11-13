Las políticas alimentarias sostenibles se piensan en Orduña La ciudad acoge desde hoy hasta el sábado el encuentro anual de la Red de Municipios por la Agroecología

El director general de Agricultura de la Diputación Foral de Bizkaia, Andoni Agirrebeitia, el alcalde de Orduña, Iker Santocildes, la consejera de Alimentación, Desarrollo rural, Agricultura y Pesca del Gobierno vasco, Amaya Barredo, el director general de Agenda 2030, David Perejil, y el presidente de la Red de Municipios por la Agroecología, Enrique Pueyo.

Iñigo Agiriano Orduña Jueves, 13 de noviembre 2025, 12:32

Con la presencia de autoridades a nivel provincial, autonómico y nacional y de un público asistente llegado de diversas comunidades del Estado, la Red de Municipios por la Agroecología ha inaugurado hoy en Orduña su encuentro anual. Por delante quedan tres días de debate, reflexión y puesta en común de diferentes políticas enfocadas en una transformación de los sistemas alimentarios que tenga la sostenibilidad como piedra angular.

Orduña ha cogido el testigo de Córdoba como sede de este encuentro, una ciudad que en los últimos años ha realizado avances significativos en la materia. La actualización de los pliegos de contratación del comedor escolar para incorporar «criterios de aprovisionamiento ecológico, de proximidad y locales» o la puesta en marcha del centro de transformación cárnica Belardi son algunos de estos hitos.

Actualmente, la Red esta formada por 37 municipios de comunidades como Cataluña, Madrid, Euskadi, Valencia o Andalucía entre otras así como por diversas organizaciones de carácter social. Durante la mañana de hoy se han repartido los premios 'Ciudades y Pueblos que Alimentan' que visibilizan y reconocen el esfuerzo de ciertos municipios y en los días posteriores habrás mesas redondas que tratarán temas como el desperdicio alimentario, la economía circular o el papel de las entidades supramunicipales en las políticas alimentarias.

Durante el encuentro, algunas localidades vascas han presentado los proyectos que llevan a cabo en este ámbito, como es el caso de Bilbao con sus huertos municipales, situados en los barrios de Artxanda, Otxarkoaga, Rekalde y Zorroza, o el de Vitoria con el desarrollo de su estrategia agroalimentaria sostenible que incluye diversos actuaciones, desde la recuperación de variedades de semillas o la labor en comedores escolares.

«Debemos aprovechar cada conversación, cada momento compartido para seguir reforzando esta red de municipios que trabajan juntos por una alimentación más justa y cercana», ha señalado el alcalde de Orduña, Iker Santocildes, durante la presentación del evento. El primer edil ha expresado el deseo «de que este encuentro nos motive para volver a nuestros municipios con ganas de seguir mejorando» y la convicción de que «cuando los pueblos se organizan para cuidar su tierra construyen democracia salud y dignidad».

Después ha llegado el turno de Enrique Pueyo, presidente de la Red, que ha resaltado la importancia de la puesta en común de ideas y proyectos que permiten actos como este y se ha congratulado con la «inminente incorporación» de la Diputación de Barcelona a la asociación, «el primer organismo de este tipo en integrarse». En representación del Ministerio de Consumo y Agenda 2030 ha participado David Perejil. El director general ha hecho hincapié en la «emergencia climática» y los retos que plantea, especialmente hacia los ganaderos «que son quienes alimentan al mundo y quienes son al mismo tiempo más vulnerables hacia sus consecuencias».

Por parte del Gobierno vasco ha intervenido la consejera de Alimentación y Desarrollo rural, Amaya Barredo, que ha hablado sobre las políticas agrarias europeas y la propuesta que Euskadi ha realizado en este aspecto. «Creemos que debe ser una política agraria familiar, sostenible y focalizada en las personas que trabajan en el sector». Barredo también se ha referido a la nueva ley sobre este ámbito que «se llevará a tramitación parlamentaria a comienzos de 2026».