PNV y PSE sacan adelante las Cuentas de Basauri con la abstención de EH Bildu Los Presupuestos rozan los 69 millones, casi un 5% más, e incorporan enmiendas de la coalición soberanista, que agradece «la voluntad de negociar»

Iñigo Agiriano Basauri Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:20 Comenta Compartir

El equipo de gobierno de Basauri presentó el pasado 5 de noviembre los Presupuestos de 2026, que ascienden a un montante total de 68,8 millones de euros, un 4,6% más respecto a las cantidades manejadas este año. Unas cuentas que han sido finalmente aprobadas en el pleno de esta tarde con los votos favorables de las dos formaciones que gobiernan en coalición, PNV y PSE, la abstención de EH Bildu y el rechazo de Elkarrekin Podemos y el PP.

En los Presupuestos se incluyeron algunas enmiendas presentadas por los partidos de la oposición durante este mes. En el caso de Bildu, fueron un total de seis, de las cuales tres se recogieron en el borrador final: el proyecto de reurbanización de la zona del aparcamiento adyacente al bidegorri que une Bolueta con la localidad, un estudio de viabilidad para la instalación de un ascensor en el instituto de FP Básica, y la creación y difusión de un mapa de refugios climáticos.

Desde la coalición soberanista agradecieron «el cambio de actitud» del equipo de gobierno «tras años de negativas a aceptar enmiendas», motivo por el cual optaron por la abstención. También expresaron su buena disposición para «llegar a un acuerdo sobre el remanente de tesorería».

Elkarrekin Podemos presentó una enmienda a la totalidad y hasta doce parciales, de las cuales dos fueron admitidas por PNV y PSE. La primera es la creación de una ventanilla única de asesoramiento energético para las comunidades y la segunda, transaccionada junto a Bildu, la del proyecto de instalación de un elevador en el colegio de Kareaga y en el instituto de FP.

La portavoz de la formación morada, Marian Cantero, destacó positivamente que «es la primera vez en toda la legislatura que PNV y PSE aceptan algo del resto de partidos», pero señaló que «no es suficiente», y tuvo duras críticas para la costumbre del equipo de gobierno de «guardar un remanente que luego deciden invertir sin que la oposición podamos presentar enmiendas».

Gasto social

El incremento general de los ingresos obedece en buena medida a la transferencia que el Ayuntamiento recibe desde la Diputación a través de los fondos Udalkutxa, lo que ha permitido que las cantidades dedicadas a gasto social alcance los 30 millones, lo que en palabras del alcalde «demuestra nuestro compromiso con mejorar la calidad de vida de los basauritarras». Más de un tercio de esa cifra, 10,8 millones, va dirigida al área de Servicios Sociales y Promoción, lo que supone un récord en la municipio.

También sube la inversión en Igualdad, hasta los 540.000 euros, y la destinada a personas mayores, que se sitúa en 5,1 millones. El aumento más pronunciado, sin embargo, es el que se produce en Educación. La partida se incrementa un 151%, hasta superar los 1,5 millones, en buena parte por la construcción de la haurreskola. La portavoz socialista Isabel Cadaval, cuyo partido tiene la responsabilidad en este área, señaló que el nuevo centro se convertirá en «una herramienta estratégica para que más familias puedan desarrollar sus proyectos de vida en Basauri».

La haurreskola y los huertos urbanos, principales inversiones El Ayuntamiento de Basauri destinará un total de 2,7 millones de euros a inversiones, entre las que destacan la nueva haurreskola, con una partida de un millón, y la creación de una red de huertos urbanos. Para este último proyecto se han destinado 400.000 euros, la misma cifra que se utilizará para propuestas ciudadanas dentro de los presupuestos participativos. Desde Bildu remarcaron que su abstención responde en parte a que estas dos inversiones «fueron anteriormente propuestas por nosotros».