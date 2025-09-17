El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El espacio de la plaza de San Fausto acogía numerosos actos de las fiestas de Basauri. Ane Ontoso

La plaza San Fausto no estará lista para fiestas de Basauri por un nuevo retraso

Un error en los planos de la obra terminada a principios de los 90 sobre la «geometría estructural» ha obligado a rediseñar el proyecto

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:10

La plaza San Fausto aún no estará lista para las fiestas patronales, que se celebrarán del 11 al 19 de octubre. Un nuevo retraso en las obras de construcción de la explanada, ha postergado la fecha, por lo que«finalizarán a finales de noviembre». Así lo anunció ayer el Ayuntamiento, gobernado por PNV y PSE, que explicó las razones de la demora de estas labores que comenzaron en mayo de 2024 y estaba previsto que culminaran un año después.

«Una vez ejecutada la demolición de la plaza, se comprobó que la geometría estructural de la misma no se correspondía con la recogida en los planos de la obra terminada a principios de los años 90 en los que se basó el proyecto», explicó el Consistorio. Y ello «obligó al redimensionamiento de la estructura metálica, cimentación y la urbanización sobre ésta para su ajuste a la realidad del terreno», detalló. Este hecho, «unido a la mejora del diseño de la plaza superior para su adaptación a las condiciones reales del entorno –añadió–, ha provocado el retraso de las obras».

El Consistorio ha dado aviso a Herriko Taldeak «con tiempo suficiente» para organizar los actos en otros puntos

El espacio acogía numerosos actos de los 'sanfaustos'. El Consistorio, no obstante, aseguró que ha informado «con suficiente plazo» a Herriko Taldeak de la imposibilidad de utilizar este espacio durante las fiestas de San Fausto «a fin de que pudieran organizar las actividades festivas en otros puntos del municipio».

El año pasado, debido a estas obras –entonces dentro del plazo de ejecución–, así como las de Azbarren, obligaron también a trasladar varias actividades. Fue el caso de los herri kirolak, que realizaron la exhibición en la playa de vías de Pozokoetxe.

Parón en 2024

No es la primera vez, sin embargo, que las obras de la plaza San Fausto sufren un retraso. De hecho, ya en las fiestas de Basauri de 2024 se esperaba que reabriera el espacio para el disfrute de los basauritarras, incluso antes del pasado verano. Pero a principios de octubre del año pasado se paralizaron debido a la falta de una pieza necesaria para su construcción, que debía cumplir unos parámetros específicos para adaptarse a «las especificidades del entorno», explicó entonces en el Consistorio. Aunque las tareas se reanudaron cuando se recibió la pieza, aquella circunstancia ya dilató el plazo de finalización.

La obra en la plaza San Fausto fue el proyecto más votado en un proceso participativo y para el que las arcas públicas han reservado una partida cercana a los tres millones.

