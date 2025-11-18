El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La proyección de la película 'Romería' tendrá carácter gratuito. E. C.

La película 'Romería' se podrá ver por primera vez en el Social Antzokia

La cita es una extensión del festival de cine 'Zinemakumeak gara!', que se acerca a Basauri con uno de sus estrenos dirigidos por mujeres

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Martes, 18 de noviembre 2025, 16:35

La extensión del festival de cine 'Zinemakumeak gara!' proyectará mañana (19.00 h.) por primera vez en el Social Antzokia 'Romería', una película dirigida por Carla Simón, y que cuenta la vida de Frida, una joven cuyos padres murieron siendo ella una niña y ahonda en la memoria familiar.

La cita se enmarca en el 30 aniversario del festival, que nace en 1996 a través del movimiento feminista que se extiende en Bilbao. La presidenta, Ana Gutiérrez, militante en las reivindicaciones feministas de los ochenta y noventa, conoce el impacto social en la villa. Y para que otras ciudades «tengan la ocasión de conocer las proyecciones donde no hayan sido estrenadas», llegan a pueblos como Basauri o Portugalete, que ya disfrutó con 'Sorda', de Eva Libertad.

Durante estas últimas décadas el 'Zinemakumeak gara!' ha proyectado películas extranjeras, en muchos casos brindando a la ciudad la única posibilidad de ver obras que no cuentan con distribución española. «Una muestra de cine tanto de países con grandes industrias (Francia, EEUU, Argentina, Argelia...) como de narrativas rompedoras y cineastas censuradas. La muestra refleja el carácter reivindicativo del movimiento feminista y sus discrepancias», explica la programadora del festival, Ana Barrena, interesada en la relación entre el cine político y la experimentación artística.

Encuentro generacional

En la organización, participan junto a ella desde espectadoras hasta profesionales de la industria cinematográfica y de la comunicación audiovisual. «En estos momentos es un encuentro generacional», relata. A la hora de seleccionar, cuentan con dos requisitos. «Las películas proyectadas se estrenan en los cines bilbaínos, no han sido distribuidas antes en la ciudad. Y sólo proyectamos películas dirigidas por mujeres».

La idea principal del 'Zinemakumeak gara!' es que la «presencia de las mujeres en el séptimo arte ha sido una realidad y una característica fundamental para su desarrollo. En la dirección y en la actuación, pero también en la técnica».

