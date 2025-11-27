Una ONG de Galdakao se vuelca con los niños de Nepal y sus problemas de visión Samsara fue fundada en 2015 por Beatriz de Francisco, vecina de la localidad, y desde entonces ha prestado su ayuda a muchos menores en el país asiático

Iñigo Agiriano Galdakao Jueves, 27 de noviembre 2025, 19:21

La ONG Samsara Nepal se creó a finales del 2015, pero su historia comenzó seis años antes, cuando la galdakoztarra de origen gallego Beatriz de Francisco decidió apadrinar a un niño nepalí. «Fuimos allí y nos dimos cuenta de que tenía un problema de audición. Busqué una doctora que pudiera operarle y a raíz de aquello, con esa misma médico, cirujana en el hospital de Katmandú, se creó en Nepal una organización para ayudar a niños con problemas similares.

Pasó el tiempo. De Francisco acababa de volver de una de sus visitas al país asiático cuando se produjo el terremoto de Nepal, una catástrofe que se cobró la vida de casi 9.000 personas, además de dejar incontables heridos y daños materiales. La vecina de Galdakao ya regentaba entonces el bar Zurrut, y muchos de sus clientes, conocedores de su compromiso, se volcaron para donar dinero y otros bienes. Incapaz de canalizar por sí sola toda esa ayuda, decidió crear una ONG.

Uno de los principales objetivos de la organización, bautizado como Ananda, se centró en prestar atención médica a niños con problemas de visión, colaborando con un orfanato situado en el pueblo de Bungamati, escenario en el que ha sido fundamental la figura de la doctora Aastha Pudasaini. Por sus manos han pasado 20 de estos chavales, muchos de los cuales han experimentado una gran mejoría. Es el caso de Sangita Karki, una niña que ha recuperado parte de visión gracias a la ayuda de Pudasaini. Combinando clases de música, de braile, preparación escolar y actividades lúdicas, el proyecto busca lograr la integración de estos niños en la sociedad.

Más de medio centenar de personas de Galdakao y de otros lugares como Madrid, Valencia o incluso el Reino Unido han respondido a la llamada de Beatriz para trabajar sobre el terreno como voluntarios de Samsara. También ha recibido subvenciones del Ayuntamiento vizcaíno, a quien De Francisco agradece enormemente su colaboración. No olvida, sin embargo, que son los gestos desinteresados de sus vecinos los que han permitido que la organización haya salido adelante. «Samsara se mantiene gracias a la solidaridad del pueblo de Galdakao», afirma.

