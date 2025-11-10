Una nueva derrota agudiza la crisis de un Basconia que no encuentra soluciones Las variantes que Bittor Llopis probó ante el Real Unión no dieron resultado, y la situación del equipo se antoja cada vez más preocupante

Iñigo Agiriano Basauri Lunes, 10 de noviembre 2025, 18:02

Las estadísticas de varias ligas europeas muestran que la tabla de un campeonato pasadas diez jornadas suele ser muy similar a la clasificación final, en la que al menos un tercio de los equipos se mantienen en la misma posición o cambian un único puesto. Es un momento, por tanto, ideal para establecer un primer análisis del curso. En el caso del Baconia, que ha sumado una sola victoria, tres empates y seis derrotas en los primeros diez encuentros de la campaña, el balance ofrece conclusiones preocupantes. A los de Bittor Llopis les está costando un mundo el salto a la Segunda Federación, y el descenso se antoja una posibilidad cada vez más real.

La temporada comenzó bien para el tercer equipo del Athletic, que sumó dos empates ante rivales complicados, primero fuera de casa ante el Utebo, actualmente segundo en la tabla, y luego como local ante otro candidato al ascenso, el Logroñés. El punto que sumó posteriormente ante el Alfaro pareció positivo en aquel momento, aunque en vistas de la situación actual, en la que los riojanos son colistas por detrás del Basconia, puede verse como una oportunidad perdida. Tras cuatro derrotas consecutivas llegó la victoria ante el Náxara pero las buenas sensaciones ofrecidas aquel día fueron un espejismo, y el equipo basauritarra volvió a caer la semana siguiente ante el Beasain y ayer frente al Real Unión.

Después de una fantástica campaña en Tercera Federación, en la que lograron el ascenso como campeones, el salto de categoría está resultando complicado para el conjunto más joven de su grupo. Sólo tres de sus rivales son filiales, lo que obliga al Basconia a enfrentarse cada jornada con oponentes más experimentados, y hasta la fecha el talento de los cachorros no está siendo suficiente para salvar ese hándicap.

No se puede decir, desde luego, que la mala racha obedezca al inmovilismo de Bittor Llopis. El técnico de Barakaldo ha rotado mucho, con hasta 27 jugadores pasando por las alineaciones ya sea como titulares o desde el banquillo. También en la formación ha habido variaciones. El sistema ha sido generalmente el 4-4-2, aunque en ocasiones se han visto variantes con tres centrocampistas, e incluso ayer ante el Real Unión probó una suerte de 5-3-2, jugando con la polivalencia de Dani Pérez y Danel Belategi en el sector derecho, que hacían las veces de central y lateral o de lateral y extremo.

El próximo compromiso del Basconia, este sábado ante un CD Ebro que se halla tres puntos por encima de los basauritarras, también en puestos de descenso, supone una oportunidad de oro para invertir la dinámica y mostrar al resto de la liga que darán batalla por la salvación.