Montefuerte abrirá tres nuevos circuitos de bicicleta de montaña en marzo Las obras de la segunda fase del 'Bike Park', en las que se habilitará entre otras cosas una ruta de ciclo cross, comenzarán antes del final del año

Iñigo Agiriano Arrigorriaga Jueves, 9 de octubre 2025, 17:35

La Diputación estrenó el primer 'Bike Park' multidisciplinar del territorio en el parque de Montefuerte el pasado mes de abril, un espacio en el que los amantes del ciclismo de montaña podían practicar numerosas modalidades de este deporte. Las obras se proyectaron en dos fases y en aquel momento había concluido la primera. La segunda salió a licitación pública a finales de este mes de septiembre con un presupuesto de 187.242 euros y con el objetivo de que los trabajos puedan comenzar antes del final del año y que el 'Bike Park' este completado para el mes de marzo.

Cada uno de los sectores del espacio está orientado a una disciplina específica. Con esta nueva actuación se podrá disfrutar de tres nuevas ramas del ciclismo que los usuarios no han podido practicar hasta la fecha, tales como el downhill, el ciclo-cross o el enduro. La primera consiste en realizar un descenso a la máxima velocidad posible esquivando obstáculos naturales. Una de las laderas del monte Malmasín acogerá este pista descendente de 1.200 metros, con «un trazado sinuoso compuesto por curvas peraltes, mesetas y saltos», como destacan desde el Departamento de Medio Natural y Agricultura de la Diputación.

En cuanto al ciclo-cross, se creará un circuito público, cuyo trazado contará con 2,5 kilómetros de cuerda, además de otros obstáculos característicos de esta modalidad tales como escalones, zonas de habilidad o rectas contraperaltadas. «Se trata de una disciplina muy arraigada en nuestra tierra», señalan desde el organismo foral. Por último, el enduro mezcla elementos de ambas, con tramos de subida y bajada en los que el ciclista debe hacer gala de su habilidad técnica y de una gran resistencia. En esta segunda fase se aprovechará a su vez para instalar nuevas señalizaciones, que buscan «compatibilizar el uso del parque conciliando a los diferentes agentes que lo utilizan, tales como senderistas, peatones o runners».

El espacio se diseñó de tal forma que pudiera albergar competiciones oficiales de carácter internacional. Ya en el mes de junio fue la sede de las Green Series de XCO, una carrera en la que participaron más de 500 ciclistas, y que se está proyectando de nuevo para 2026. Además, espacios como la línea de saltos están siendo utilizados por la Federación Vizcaína de Ciclismo para sus cursos de tecnificación.

La Diputación realiza un balance positivo de la andadura del 'Bike Park' en estos seis meses desde su apertura. «Son numerosas las escuelas que acuden a entrenar con sus equipos, como Miribilla BTT, Basauntzak de Etxebarri o Gela Pedagogikoa de Galdakao, que en total alcanzan los 500 deportistas», destacan. «También lo utilizan clubes de otras zonas de Bizkaia para entrenar habilidades específicas que quizás no encontrarían en otros entornos».