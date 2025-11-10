La Mendi Astea del club alpino Padura se abre camino con cuatro jornadas Hasta el próximo 20 de noviembre se podrán escuchar diferentes charlas sobre montaña en Lonbo Aretoa y Lamiaena

Ane Ontoso Arrigorriaga Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:52

La Mendi Astea (Semana de Montaña) de Arrigorriaga, organizada por el club alpino Padura, ya está en marcha. Esta tarde abre el ciclo Igone Mariezkurrena en Lonbo Aretoa (20.00 h.) con la charla 'Leshoto, mendietako erresuma, afrikarra, bizikletaz', que relata su travesía por este reino, uno de los más desconocidos.

El jueves será el turno de Elixabete, Johanna y Bego, de Elkarregaz, ' GR11, zeharkaldi bat baino gehiago ('GR 11, algo más que una travesía'), una conferencia que darán en bilingüe en Lamiaena a las 19.00 horas. Contarán su vivencia en la travesía que realizaron juntas y lo que supuso aquella singladura para ellas.

El próximo martes 18 de noviembre, tendrá lugar en Lonbo Aretoa (20.00 h., castellano), asimismo, el relato de Pipi Cardell 'Nanga Parbat (8.125 m)- vía Nezabudka'. La granadina se convirtió este verano en la primera mujer en abrir una vía en un 8.000 en estilo alpino puro. Una proeza que logró en compañía de Denis Urubko, un «compañero inolvidable», revelaba Pipi en sus redes.

Un sueño

Lo hizo en Nanga Parbat, «una montaña que habita en mí desde muy joven. Denis y yo llevamos diez años escalando juntos. Diez años en los que hemos estado trabajando y preparándonos para algún día conseguir este sueño –relataba la alpinista–. Ha sido una apertura inolvidable, como su nombre, 'Nezabudka' (en ruso 'la chica inolvidable')».

Una ascensión que se realizó sin oxígeno suplementario y en condiciones meteorológicas adversas. «Seis días en los que cada tarde nos ha descargado tormenta y nieve fresca, en los que hemos aguantado la caída de piedras, las avalanchas y el viento», contaba. Como colofón final, como es costumbre, el jueves 20 de noviembre, en Lonbo Aretoa (20.00 horas, bilingüe), Álex Txikon cerrará la Mendi Astea.