El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pipi Cardell, primera mujer en abrir vía en un 8.000 en estilo alpino. Instagram

La Mendi Astea del club alpino Padura se abre camino con cuatro jornadas

Hasta el próximo 20 de noviembre se podrán escuchar diferentes charlas sobre montaña en Lonbo Aretoa y Lamiaena

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Arrigorriaga

Lunes, 10 de noviembre 2025, 16:52

Comenta

La Mendi Astea (Semana de Montaña) de Arrigorriaga, organizada por el club alpino Padura, ya está en marcha. Esta tarde abre el ciclo Igone Mariezkurrena en Lonbo Aretoa (20.00 h.) con la charla 'Leshoto, mendietako erresuma, afrikarra, bizikletaz', que relata su travesía por este reino, uno de los más desconocidos.

El jueves será el turno de Elixabete, Johanna y Bego, de Elkarregaz, ' GR11, zeharkaldi bat baino gehiago ('GR 11, algo más que una travesía'), una conferencia que darán en bilingüe en Lamiaena a las 19.00 horas. Contarán su vivencia en la travesía que realizaron juntas y lo que supuso aquella singladura para ellas.

El próximo martes 18 de noviembre, tendrá lugar en Lonbo Aretoa (20.00 h., castellano), asimismo, el relato de Pipi Cardell 'Nanga Parbat (8.125 m)- vía Nezabudka'. La granadina se convirtió este verano en la primera mujer en abrir una vía en un 8.000 en estilo alpino puro. Una proeza que logró en compañía de Denis Urubko, un «compañero inolvidable», revelaba Pipi en sus redes.

Un sueño

Lo hizo en Nanga Parbat, «una montaña que habita en mí desde muy joven. Denis y yo llevamos diez años escalando juntos. Diez años en los que hemos estado trabajando y preparándonos para algún día conseguir este sueño –relataba la alpinista–. Ha sido una apertura inolvidable, como su nombre, 'Nezabudka' (en ruso 'la chica inolvidable')».

Una ascensión que se realizó sin oxígeno suplementario y en condiciones meteorológicas adversas. «Seis días en los que cada tarde nos ha descargado tormenta y nieve fresca, en los que hemos aguantado la caída de piedras, las avalanchas y el viento», contaba. Como colofón final, como es costumbre, el jueves 20 de noviembre, en Lonbo Aretoa (20.00 horas, bilingüe), Álex Txikon cerrará la Mendi Astea.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  2. 2

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  3. 3 La foto de los primeros pasos en el fútbol de Selton Sued con su aita en el equipo de su barrio
  4. 4 La divertida reacción de Iñaki Williams y Sancet a la rabona de Selton
  5. 5

    Unos pintxos magníficos y unas pizzas sorprendentes en el interior de las Casas Baratas
  6. 6

    La dura presión sindical acentúa la brecha entre el sector público y el privado en Euskadi
  7. 7 La confesión de Verdeliss tras correr su primera Behobia: «Empecé a correr por...»
  8. 8

    Selton, el más aclamado en San Mamés: «Seguro que mi familia ha soltado alguna lágrima»
  9. 9

    Nico Williams, de firmar un golazo a pedir el cambio en el minuto 66: «Hay partidos que no me puedo perder»
  10. 10

    La verdadera historia del fin de los zulos de ETA que no cuenta la nueva película de Netflix sobre la banda

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo La Mendi Astea del club alpino Padura se abre camino con cuatro jornadas

La Mendi Astea del club alpino Padura se abre camino con cuatro jornadas