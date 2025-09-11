La indecisión de los ayuntamientos deja en suspenso el taxi a demanda de Arratia La falta de acuerdo entre municipios no ha permitido la reanudación del servicio y ha creado malestar y preocupación entre sus usuarios

Iñigo Agiriano Igorre Jueves, 11 de septiembre 2025, 17:31 Comenta Compartir

El éxito de Bide On, el servicio de taxis a demanda organizada por la Mancomunidad de Ayuntamientos de Arratia fue indiscutible. Así lo indicaban las diferentes estadísticas facilitadas por los propios organizadores, que mostraban una alta demanda y gran satisfacción por parte de sus usuarios, especialmente entre las personas de la tercera edad. Sin embargo, más de dos meses después del final de la prueba piloto, la reanudación de Bide On no está confirmada, y la falta de información al respecto ha provocado indignación entre sus antiguos usuarios.

A comienzos del mes de junio la Mancomunidad y los ayuntamientos que la integran, Arantzazu, Areatza, Artea, Bedia, Dima, Igorre, Lemoa, Ubide y Zeanuri, anunciaban que habían decidido «continuar con el servicio». Aunque señalaban que «resulta necesario interrumpirlo unos meses», confirmaban que se completarían «todos los trámites necesarios para reiniciar su actividad a la mayor brevedad posible».

La situación actual es diferente. Desde la Mancomunidad, su presidente Aitor Sorriketa confirma que «se han mantenido reuniones», pero que ahora deben ser los diferentes ayuntamientos quienes «vean que necesidades existen y se posicionen». Una vez cada municipio decida «y sepamos quiénes entran y quiénes no se tomarán las medidas necesarias para llevarlo a cabo», afirma Sorriketa.

Los retrasos en las previsiones han creado preocupación entre los usuarios. En el mes de junio reunieron casi 600 firmas que presentaron en la Mancomunidad pidiendo que Bide On pudiera mantenerse durante el verano. Sin embargo, «ni siquiera recibimos respuesta por su parte», afirma una usuaria.

Sus experiencias muestran la importancia que estos taxis a demanda tuvieron en su día a día. «Yo tengo 83 años y mi marido tiene movilidad reducida», explica Mari Asun Aldekoa, vecina de Artea. «Aquí no tenemos tiendas ni farmacias, para mí Bide On era fantástico porque me permitía hacer las compras o ir al hospital de forma cómoda y segura», afirma. Eneko Basterra, residente en Dima, muestra su nerviosismo ante el futuro. «Aquí en Dima van a cerrar la última tienda que queda, tendremos que desplazarnos para todo y los autobuses pasan cada hora», señala. Basterra sufre una discapacidad, y destaca que «ha notado mucho» la falta de Bide On. «La mayoría de gente que conozco está dispuesta a pagar más, pero lo que queremos es que vuelva cuanto antes», asegura. Tenía una tarifa de un euro por viaje.

Otra usuaria, vecina de Areatza, comparte estas opiniones. «Yo tengo artritis reumatoide y además tengo que acompañar al hospital a mi madre y a mi suegra. Con Bide On estábamos muy contentos, ahora todo ha cambiado», explica. «Y cuando llegue el invierno todo será peor», afirma

Temas

Taxis

Dima

Arantzazu

Bedia

Ubidea

Artea

Zeanuri

Lemoa

Areatza

Igorre