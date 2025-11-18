Igorre invierte 46.906 euros en un nuevo parque deportivo para todas las edades La instalación cuenta con una zona de calistenia y otra dedicada a las personas mayores

Iñigo Agiriano Igorre Martes, 18 de noviembre 2025, 16:34

Ubicado junto al campo de fútbol de Urbieta se halla el nuevo parque deportivo multigeneracional construido por el Ayuntamiento de Igorre. Una obra en la que se han invertido 46.906 euros, de los cuales un tercio ha sido aportado por la Diputación Foral de Bizkaia mediante una subvención. Su diseño se ha basado en la combinación de «numerosas propuestas ciudadanas», según han señalado desde el Consistorio.

Un ejemplo es la zona de calistenia del parque, totalmente equipada con barras fijas, espalderas, anillas, un escalador y otros aparatos que permiten la práctica de una gran cantidad de ejercicios. Vecinos del municipio con experiencia en esta modalidad deportiva han colaborado en su desarrollo, asesorando sobre criterios técnicos y de uso. Por otro lado hay una zona dedicada a la tercera edad, «que funciona como un pequeño gimnasio al aire libre». Allí, las personas mayores pueden encontrar aparatos para la extensión de piernas, para remo, dorsales o giros de cintura y pedales.

La alcaldesa de Igorre, Olatz Urkiza, ha destacado que la nueva instalación «permite ampliar los espacios para la práctica deportiva en nuestro pueblo» y ha hecho hincapié en la variedad de recursos «adaptados a distintas edades» que promueven «la interacción» entre generaciones.