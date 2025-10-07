El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Varias imágenes de la muestra itinerante cen mayo cuando recaló en la Gran Vía de Bilbao. Jordi Alemany

Herriaren Enparantza acogerá la exposición 'La ruta del arte' hasta el 12 de octubre en Ugao

Bajo el título 'Historias', presenta un total de 38 creaciones de diferentes artistas, épocas y técnicas

Ane Ontoso

Ugao

Martes, 7 de octubre 2025, 15:57

Herriaren Enparantza acogerá en Ugao hasta el domingo 12 de octubre la exposición itinerante 'La Ruta del Arte', una muestra que acerca a los municipios de Bizkaia una selección de los tesoros que alberga el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

En esta edición 2025 'La Ruta del Arte' se desarrolla bajo el título 'Historias' y presenta un total de 38 creaciones de diferentes artistas, épocas y técnicas – pintura, collage, acuarela, escultura, cartel, fotografía y vídeo- que ofrecen un recorrido homogéneo y plural por el arte occidental, con autores que a lo largo de la historia se han inspirado en fuentes literarias de diversa naturaleza y origen.​​​​

Esta iniciativa, impulsada por la Fundación BBK, se puso en marcha por primera vez en el año 2020 en el marco de una apuesta por llevar la actividad de difusión y educación del museo más allá de su sede con los objetivos de comentar la cultura artística y dar a conocer la riqueza de su patrimonio en espacios públicos.​​

