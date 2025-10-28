El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

El alcalde, Asier Iragorri, el edil de Deportes, Jon Zugazagoitia Sagarduy, y miembros de la organización de la prueba de la agrupación AAA San José IOE. Basauriko Udala

La Herri Krosa volverá a recorrer Basauri este domingo

San José Ikastetxea IOE y Kukurrustu Kirol Kluba organizan una de las pruebas deportivas más populares del municipio

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Martes, 28 de octubre 2025, 10:21

San José Ikastetxea IOE y Kukurrustu Kirol Kluba organizan de nuevo una de las pruebas deportivas más populares de Basauri, la Herri Krosa, que se celebrará este domingo, 2 noviembre, a partir de las 10.30 horas. Con salida y meta en el polideportivo de Artunduaga, seniors y veteranos (mixto) deberán completar un recorrido de 11 kilómetros y los más jóvenes tendrán diferentes distancias en función de su categoría y edad.

Los chupetines (desde 2020) deberán cubrir una distancia de 400 metros, es decir, una vuelta a la pista de Artunduaga, y serán recibidos con aplausos del público. La categoría Prebenjamín (2018-2019) y Benjamín (2016-2017) recorrerán una distancia de 1,2 kilómetros con salida y meta en el polideportivo. Y alevines (2014-2015), infantiles (2012-2013) y cadetes (2010-2011) lo harán en el mismo lugar, pero con un tramo de 3,5 kilómetros. Las inscripciones podrán realizarse en la web oficial herrikrosa.com hasta mañana miércoles a las 23:59h.

Se trata de la actividad «estrella» para los organizadores, una prueba de atletismo bien asentada que inició su andadura en 1978 y que se ha ganado su lugar a nivel provincial y autonómico. «Destaca por su alta participación, cerca del millar, abierta a todas las categorías desde alevines a veteranos, con participantes de ambos sexos, de carácter popular y federada», reflejan en su web. La Herri Krosa discurre por diferentes zonas de Basauri, siendo la salida y llegada en el polideportivo Artunduaga y, para su buen desarrollo, cuentan con medio centenar de voluntarios,a sí como efectivos policiales.

Al final de la prueba se repartirán tres trofeos por categoría (masculino y femenino). El primer corredor local de la categoría absoluta, tanto femenino como masculino, recibirá un galardón. Asimismo, todos los participantes recibirán una camiseta técnica conmemorativa al inscribirse y la bolsa del corredor al terminar la carrera.

