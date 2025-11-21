Hallan un gusano en un plato de alubias de un colegio de Basauri El AMPA de Basozelai-Gaztelu sostiene que el incidente supuso «un riesgo para la salud» y que decenas de alumnos no se alimentaron de forma correcta al retirar el mismo en el segundo turno del comedor

J. F. Cachorro Viernes, 21 de noviembre 2025, 20:12

La Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) del Colegio de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Basozelai-Gaztelu de Basauri denuncia en un comunicado la aparición de un gusano en un plato de alubias servido en el comedor escolar el pasado martes, 18 de noviembre. El AMPA indica que «una alumna encontró un gusano en su plato de alubias», lo que «pone en riesgo la salud de nuestros hijos e hijas».

Nada más conocerse este hecho, el AMPA señala que «el centro escolar actuó precavidamente» al retirar el resto de platos de las mesas. Además, tampoco se sirvieron alubias «a los alumnos y alumnas del segundo turno de comedor». Aunque los responsables del centro Basozelai-Gaztelu pidieron otro servicio de catering, «pero finalmente decidió no ofrecerlo «al tratarse del mismo menú». Por ello, «decenas de alumnos y alumnas no pudieron alimentarse correctamente» el martes.

«Algo intolerable»

El AMPA del colegio basauritarra sostiene que el incidente supuso un riesgo para la salud de los menores porque pudieron «sufrir una intoxicación alimentaria, algo intolerable». También critican el actual «modelo de comedores escolares... totalmente ineficiente» porque «nuestros pequeños y pequeñas siguen recibiendo un menú poco saludable, de escasa calidad y con cantidades insuficientes».

En el mismo sentido, las familias de los alumnos se quejan en el comunicado del «servicio ineficiente que se ofrece desde la empresa de catering Eurest, subcontratada por el Gobierno vasco». El colegio informó del caso a la empresa Eurest y al Departamento de Educación del Ejecutivo autonómico, «pidiendo explicaciones y responsabilidades» que, a fecha de este viernes, «aún no se han recibido».