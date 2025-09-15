«Gracias al apoyo vecinal hemos logrado evitar la tala de doce árboles» Los ecologistas de Basauri celebran la «inesperada» decisión del Consistorio de no derribar la mayor parte de los ejemplares en una zona de San Miguel

'Abaro' significa sombra en euskera. También refugio, evocando a la arboleda espesa que sirve de cobijo. Es el nombre que toma el enclave donde se ubica el apeadero ferroviario de Abaroa-San Miguel, donde esta mañana se respiraba una sensación de éxito en cuanto al compromiso con la naturaleza. Aunque hoy pertenece a Basauri, se trata del lugar donde nació el pueblo, el origen de todo, y donde ya entonces los árboles ocupaban su espacio.

El grupo ecologista Sagarrak hace tiempo que se había movilizado para impedir la tala de 17 ejemplares de Acer Platanoides en el paseo Eleuterio Villaverde con motivo de su reurbanización, así como de la calle Ganguren Mendi, para crear una zona verde. Un asunto que les enfrentó con el gobierno local, que argumentaba en la memoria del proyecto la intención de «solucionar problemas de espacio y seguridad».

La agrupación no cejó, sin embargo, en su empeño de buscar una solución. Recogió así un total de 700 firmas a pie de calle de los vecinos que tampoco querían perder su sombra y pedían repensar el proyecto. El cartel del comienzo de las obras de reurbanización para este mismo lunes les hizo temer lo peor. Sin embargo, hoy a primera hora se han encontrado que sus esfuerzos habían dado sus frutos. «Se ha cambiado el proyecto inicial y se respetarán, salvo los últimos cinco cercanos a la rotonda. Es una respuesta al movimiento, hemos logrado evitar la tala gracias a la unión y el apoyo de las personas que han firmado», agradecía Sagarrak.

«Un subidón»

Gabriel Hernández relataba que desde el principio «pensábamos que podía haber otra solución con el máximo respeto al arbolado, tal como recoge la normativa de jardines y parques. Es un lugar de paseo de mucha gente». Para Bobi Galdós, los árboles, además de brindar sombra y regular la temperatura, «protegen del ruido» en una zona que se relaciona con la contaminación acústica, tanto por el ferrocarril como por la fábrica adyacente.

Silvia Ruíz confesaba que le ha pegado «un subidón» al recibir la noticia. «Ha sido inesperado, pensábamos que estaba perdido –revelaba–. De talar a convertir la acera en césped, ni en mis mejores sueños. Aunque hubiéramos agradecido información». Tere Hernández, asimismo, confesaba que para ella significaba «una victoria a medias; sí talarán cinco».

Ampliar El grupo junto a la estación de ferrocarril de Abaro-San Miguel. . Ane Ontoso

El Ayuntamiento de Basauri ha modificado el proyecto para «poder mantener un mayor número de árboles y dotar al entorno de una acera más ancha y accesible». La parte junto a la estación de tren se convertirá finalmente «en una zona verde no transitable». Junto al parking en superficie, asimismo, se creará «un área de estancia, dotada con bancos». Además, la valla de la estación de tren «se cubrirá con malla vegetal», que ofrece un aspecto visual «más amable e integrado con el entorno».

La creación de esa zona verde implicará el tránsito de las personas a la de enfrente, la que discurre junto al campo de fútbol, y en la que la anchura de la acera existente «se ampliará en 60 centímetros más, aunque no supondrá una pérdida de plazas de aparcamiento».

El resto de grupos municipales, que esta mañana aún no tenían conocimiento del nuevo proyecto, han valorado «positivamente» la noticia. Como Podemos Basauri, que se preguntaba por qué «antes era inviable y, de repente se puede. Es una pena llegar a las alegaciones, pero al menos ha cambiado para bien». Para EH Bildu, que apoya las adaptaciones al cambio climático, afirmaba que, sinconocer los detalles, es «una exelente noticia. El arbolado baja las temperaturas y contribuye a la riqueza de la flora en un entorno densificado y centrificado».

En palabras del Partido Popular al respecto, aseguraban que siempre han manifestado su «compromiso con la defensa del medio ambiente», por lo que se mostraban «a favor de la conservacion del arbolado en Abaroa-San Miguel» y defienden un urbanismo que «respete el medio ambiente y el patrimonio natural de nuestro pueblo».

El equipo de gobierno ha querido subrayar que «siempre mantiene una escucha activa de las reivindicaciones vecinales y ecologistas y trata de buscar soluciones, pero respetando la legalidad vigente y guardando un equilibrio entre la conservación y protección del arbolado y el derecho de la ciudadanía a transitar por entornos accesibles, seguros y adecuados para una movilidad inclusiva».