Galdakao inicia la mejora de los caminos rurales tras la reclamación de los vecinos El Ayuntamiento destinará medio millón a unos trabajos cuyas zonas de actuación han sido decididas en el proyecto Auzotik

Iñigo Agiriano Galdakao Martes, 11 de noviembre 2025, 16:57 Comenta Compartir

A finales del 2023, Galdakao dio un ambicioso paso para impulsar la implicación de sus vecinos en las políticas municipales. En una localidad con cuarenta barrios reconocidos y muy disgregados entre sí, el proyecto Auzotik buscaba que fueran sus propios habitantes los que decidieran los aspectos a mejorar de sus barrios. El último proyecto que el Ayuntamiento ha sacado a licitación para el asfaltado de zonas urbanas y caminos rurales, es un buen ejemplo de la influencia del programa, ya que a la hora de decidir en qué lugares se realizarán los trabajos han resultado decisivas las propuestas de los vecinos.

Lo que empezó siendo una prueba piloto en algunos lugares de Galdakao pronto se extendió a toda la localidad en vistas del éxito en la participación. En concreto se establecieron seis zonas, agrupando los barrios en función de su proximidad y de sus características. Cada una de ellas formó un consejo vecinal, que se reúne de forma periódica para tomar decisiones. Unos encuentros guiados por Unai Amézaga, técnico del Ayuntamiento, y en el que también está presente Maite Arandia, concejala de Participación del Ayuntamiento, así como los representantes de otros partidos políticos.

Las reuniones son abiertas, pero en ellas se distingue entre los miembros del consejo y el público asistente. Teóricamente solo los primeros tienen derecho a participar, aunque en la práctica se permite intervenir a todos los presentes. Para poder formar parte del consejo se debe simplemente realizar la solicitud en uno de los encuentros y recibir el visto bueno del resto de miembros.

Tras la creación de Auzotik el Consistorio asumió el compromiso de destinar cada año un millón de euros del presupuesto al proyecto. «Esa cantidad se divide en dos, una de sus mitades se reparte entre las seis zonas en función de su población y la otra se distribuye de manera ponderada, teniendo en cuenta las necesidades», explica Amézaga.

A partir de ahí los vecinos deciden en las reuniones en que ámbitos quieren invertir el dinero con el que cuentan. «En algunos casos el consejo puede optar por destinarlo a mejoras para las que ya existen contratos y para las que por tanto ya hay una cantidad reservada, y en otros pueden utilizarlo para proyectos novedosos», señala.

Zonas rurales

La reparación de caminos fue uno de los temas candentes en la última reunión de la zona 3, dentro de la que se encuentran los barrios rurales de Galdakao, en concreto Altamira, Askarri, Gumuzio, Kortederra, Padrola, Artola, Basozabal, Bekea, Bekelarre, Itzaga, Basabe, Belategi, Egia, Elexalde, Errekalde, La Mina, Uraburu, Usargoiti y Olabarri. En aquel encuentro los miembros del consejo identificaron en el mapa aquellos lugares que se encontraban en peores condiciones, con baches o desniveles, de cara a futuras actuaciones.

El Ayuntamiento ya destinaba cada año una cantidad aproximada de medio millón de euros a obras de asfaltado. «Lo que sucede ahora es que para decidir en qué zonas se harán las reparaciones se tienen en cuenta las prioridades que se establecen en los consejos», explica. El proyecto ha salido a licitación con un presupuesto de 558.909 euros y las empresas tienen hasta el día 17 de este mes para presentar ofertas. De los once lugares en los que se acometerán las reformas la mayoría se sitúan en barrios de la zona 3 como Artola, Uraburu o Padrola, aunque también aparecen otros sitios como Jugu. «El del asfaltado es un tema que se ha tratado en muchos consejos», destaca Amézaga.

Temas

Galdakao

Bekea