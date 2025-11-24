Un festival sin fronteras llega a Galdakao Mugarik Gabe levanta el telón este viernes con un concierto en el que actuarán músicos kurdos, palestinos, irlandeses, italianos y galeses

El músico peruano, Roberto Anawari, la organizadora del festival, Orsola Casagrande, el artista kurdo, Seyidxan Sevinc, la concejala de Igualdad, Amets Iturbe, el músico italiano Riccardo Dalle Vedove y el artista vasco Azibar Terreros.

Galdakao ha sido el escenario escogido por los responsables de Mugarik Gabe para el concierto que abrirá el festival, que tendrá lugar este viernes día 28 a las 20.30 horas en la casa de cultura de Torrezabal. Organizado por las asociaciones Zuargi y Zutarri, esta iniciativa busca reunir a artistas de diferentes países, en especial de pueblos que hayan vivido o estén inmersos actualmente en conflictos, para reivindicar sus lenguas y culturas.

Este 2025 se celebra la segunda edición después de la buena acogida del año anterior, bajo el lema Elkartasuna Mugarik Gabe. Además de las actuaciones, el objetivo es crear lazos entre los músicos, que convivirán durante diez días en una residencia en Trucios. De ese tiempo en común se confía a su vez que puedan surgir nuevas canciones que mezclen los diversos estilos de los pueblos representados.

Orsola Casagrande, representante de las asociaciones organizadoras, ha tomado la palabra para explicar el origen de Mugarik Gabe, y ha utilizado el término «artivistas» para referirse a los participantes, que aúnan su vena artística con el compromiso político de dar a conocer «nuevas realidades y lenguas minoritarias». En este sentido, Casagrande se ha referido a Euskadi como un lugar ejemplar en el que el euskera «es un pilar de la sociedad».

En total serán 18 músicos los que actuarán en Torrezabal, provenientes de Palestina, Gales, Italia, Irlanda y Kurdistán, aunque países como Colombia o Perú también estarán representados en los otros dos conciertos que se celebrarán, uno en Artea el día 30 y otro en Bermeo el 3 de diciembre. La entrada para el de Galdakao es gratuita aunque debe adquirirse con antelación.

Algunos de estos artistas han participado en la presentación del festival, como el kurdo Seyidzan Sevinc que se ha mostrado «muy emocionado por actuar en esta tierra de lucha y resistencia»; así como el italiano Riccardo Dalle Vedove, que ha expresado su ilusión por la oportunidad de «compartir sonidos y valores».

Pero Mugarik Gabe trata de ir más allá de la música, con otras actividades culturales. El 5 de diciembre expondrán en la feria de Durango el documental que relata cómo surgió el festival y ese mismo día presentarán el libro de poemas escrito por Joseba Sarrionaindia e Ilham Sami Comak, poeta kurdo recientemente liberado tras pasar 30 años en prisión.

Jóvenes galdakoztarras de entre 15 y 16 años del instituto de Bengoetxe tendrán la oportunidad de conocer sobre esta iniciativa en un encuentro-taller programado para el 1 de diciembre. Ese mismo día por la tarde se dará una actividad similar con menores no acompañados en el barrio bilbaíno de Otxarkoaga.