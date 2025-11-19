Familiares se movilizan para atajar las carencias de climatización en una residencia de Basauri Un centenar de afectados han recogido firmas para unirse e intentar acabar con este problema «con tiempo»

Parece que el próximo verano aún se ve lejano, pero un centenar de familiares de la residencia de Bizkotxalde de Basauri se han movilizado ya para poder atajar «con tiempo» el exceso de calor en su interior. Temen no llegar a tiempo. Según su relato, cuando llega la época estival, «la temperatura dentro de la residencia, que no tiene infraestructura de climatización, alcanza altas temperaturas». Hasta ahora se habían dirigido «individualmente» a la dirección del centro. Sin éxito, ya que en realidad la dueña del edificio es Azpiegiturak (de Diputación Foral de Bizkaia y la UTE la que gestiona la residencia.

La situación, sin embargo, «cada vez va a más». En la ola de calor de mayo, los familiares aseguran que «en el piso tercero había 31 grados y en el quinto pasaban de 34. Algunas personas que son mayores tienen patologías y, además, no regulan la temperatura corporal». Según uno de los portavoces, el hijo de una de las usuarias se encontró este verano a su madre con la camiseta «empapada en sudor». Y recuerdan que hay personas que por sus circunstancias «no pueden salir jamás al exterior y tienen que estar con ese bochorno, que es mortal para ellos y también infernal para las trabajadoras».

Sistema de «climatización»

Por ello, imploran que la residencia «tenga un sistema de climatización que la temperatura no pase de 25 grados». Aunque admiten que se han llevado a cabo algunos intentos de mejora, como vinilos en las ventanas, pingüinos de aire acondicionado o un toldo, aseguran que «no es suficiente» para solucionar el problema.

Pese a todo, subrayan que «no tratamos de que sea un enfrentamiento, sino un diálogo. Pero vemos que pasa el tiempo y llega otra vez el verano». Ahora, se han unido y han recogido firmas para que lleguen a las instituciones.

Fuentes de la Diputación sostienen que «las quejas que han ido llegando se han ido contestando todas de manera individual». Asimismo, afirman que «se han hecho inspecciones para valorarlo e implementar medidas si fuese necesario a quien le corresponde». Del mismo modo, explican que «mantenemos el protocolo de calor establecido por el Gobierno vasco».