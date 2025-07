La empresa Aldetu de Lemoa prevé despedir a 28 de sus 48 trabajadores

Ane Ontoso Lemoa Miércoles, 23 de julio 2025, 16:34 Comenta Compartir

El puesto de trabajo de 28 trabajadores de la empresa Aldetu de Lemoa está en peligro. La lista con sus nombres se filtró este lunes al comité de empresa, un hecho que enturbia más, si cabe, y pone en jaque las negociaciones que mantiene en una lucha, encabezada por los sindicatos ELAy LAB, por salvaguardar los empleos de casi el 60% de la plantilla.

Es la «base», según la organización sindical, de una oferta de compra de la cooperativa Cikautxo, que pertenece a la Corporación Mondragón, para comprar esta empresa lemotarra del sector del metal fundada en 1983 y dedicada a la automoción. Una condición que, hasta la fecha, no ha presentado «justificación alguna de los despidos, ni plan industrial» y que exige, además, «empeorar las condiciones» de quienes pudiesen conservar su empleo.

El pasado lunes tuvo lugar la segunda reunión de negociación del ERE (Expediente de Regulación de Empleo), en la que sus 48 trabajadores bregan por revocar una decisión que, a su juicio, responde a una «mala gestión de la empresa». De hecho, el 8 de julio se sumergieron en una huelga indefinida, la primera en toda la singladura de Aldetu. «Se ha trabajado todo y más» ha aseverado el presidente del comité y afiliado a ELA, Aitor Basterra. «No sobra tanta gente como dicen, hay trabajo para más –ha asegurado–, pero en caso de que haya despidos deben incentivar mejor su salida para que no sea tan traumática. Lo que ofrecen, no convence».

«Unidos hasta el final»

Su nombre no estaba en la lista, pero eso «no me quita de seguir peleando, por mí y por mis compañeros. No hay garantía de futuro tampoco», ha revelado, contundente. Creen que la filtración responde a una intención de «generar tensión, división y enfrentamiento para que la huelga no siga adelante. Pero la gente sigue muy unida y vamos a ir hasta el final».

En el fondo, «ya sabíamos quién iba a hacer la lista y cómo iba a ser. Es una empresa pequeña y nos conocemos todos». Los mayores de 60 años «se lo esperaban», pero para otros ha sido una sorpresa. El 80%, ha explicado, lleva «más de veinte años» en Aldetu. A Andoni Hinarejos, que se acercaba a la década, le «preocupa» la situación. «Tengo 57 años y a esta edad es muy jodido encontrar trabajo», ha lamentado.

Han intentado contactar, asimismo, con Cikautxo. «De momento, no nos ha recibido ni creemos que tiene intención –han observado–. Quiere hacer la compra libre de polvo y paja, con el tema resuelto». En un mapa de «incógnitas», el próximo lunes se prevé un tercer encuentro para llegar a un acuerdo. De no fructificar, decidirá el juzgado. Si eso sucede, con agosto a la vuelta de la esquina, creen que se van a alargar los plazos.

«Ha sido todo un desbarajuste, con trabajadores de vacaciones», se quejan. Como protesta han convocado una 'kalejira' para mañana jueves a las 19.00 h. que saldrá desde la calle Gudari. Este periódico intentó ponerse en contacto con la empresa por diferentes vías, sin éxito.