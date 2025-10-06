El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

En la siguiente jornada, Galdakao visita el feudo de Intasa San Sadurniño, uno de los aspirantes a la victoria final. Galdakao BT

Emocionante victoria del Galdakao BT para arrancar la temporada

El equipo culminó una gran remontada frente a CV Dumbría para lograr inaugurar la temporada en su feudo

Galdakao

Lunes, 6 de octubre 2025, 16:37

El sábado volvió la competición oficial a la Superliga 2 y con ella el encuentro entre el Galdakao BT y CV Dumbría, que se saldó con una emocionante victoria para los locales en el primer partido de la temporada. El equipo de Galdakao, que concluyó la pasada salvando la categoría en el último partido, «cuenta en esta con un muy reforzado bloque», señalan desde el club.

Así, consiguió tanto en primer como segundo set llegar al final con ventaja. «Pero en los momentos de definición fueron los gallegos los que supieron ser más acertados para llevarse las dos primeras mangas y poner el partido de cara», explicaron.

«Nunca por vencido»

Esta temporada, sin embargo, Galdakao está decidido «a no darse nunca por vencido», y en el tercer set lo demostró. «Parte importante de la mejoría vino de la mano de unas mejores prestaciones en defensa que culminaban con buenos ataques –celebraron–, especialmente por parte de un Dylan Mac Lean que se presentaba ante su público y que consiguió unos números espectaculares». Después el cuarto set con «un toma y daca constante con el que se llegó al 17-17».

En el quinto, la «estrella» Cheng-Yang Wu (Sunny) martirizó a la recepción gallega en el 'tie-break' con «su característico saque que es tremendamente complicado de dominar». Y 15-6 final para alegría de jugadores y afición local. En la siguiente jornada, Galdakao visita el feudo de Intasa San Sadurniño, uno de los aspirantes a la victoria final, mientras CV Dumbría recibe en su casa a Textil Santanderina.

