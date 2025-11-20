El Ekomuseo de Artea abrirá sus puertas en enero tras superar varios infortunios El proyecto de reforma, que comenzó seis años atrás, ha estado marcado por la pandemia y por el incendio que asoló uno de los edificios en 2022

La historia del Ekomuseo de Artea ha sido la de una serie de catastróficas desdichas con un final feliz. Desde que en el año 2019 el Ayuntamiento de la localidad decidiera darle un nuevo uso al espacio, han transcurrido más de seis años marcados por inconvenientes de todo tipo, desde la pandemia hasta un incendio que devoró buena parte del edificio principal, pasando por otros problemas menores que han provocado retrasos. Finalmente, en octubre se finalizaron las principales actuaciones y desde el Consistorio confían en realizar la inauguración oficial el próximo mes de enero.

Todo empezó en 2019, cuando el PNV se hizo con la alcaldía de Artea. Una de las principales medidas del programa jeltzale pasaba por buscar un nuevo uso al Ekomuseo, que hasta entonces funcionaba como un centro de interpretación de la historia del caserío vasco. «Vimos que se trataba de un modelo obsoleto, las visitas eran escasas y las reproducciones estaban un tanto abandonadas», explica el concejal Gorka Beitia. «Además, en Dima se había abierto un museo similar y quisimos buscar otro enfoque». La idea elegida fue crear un espacio dedicado al folk vasco y a la música en general. «Queríamos que fuera un centro de creación artística, no simplemente un museo», destaca.

El primer inconveniente surgió a comienzos de 2020, con la llegada del covid y la consiguiente emergencia sanitaria que paralizó todos los procesos durante seis meses. Tras el verano se retomó el proyecto y para finales del año se presentó el estudio, que proponía dividir las obras en tres fases. El presupuesto marcado superaba con creces la capacidad de un Ayuntamiento como el de Artea, que no alcanza los mil habitantes, por lo que los responsables municipales buscaron financiación en el departamento de Promoción Económica de la Diputación, que aportó 750.000 euros para costear la primera fase.

Todo estaba listo para el comienzo de las obras en abril de 2022, cuando un incendio se desató en el edificio principal, lo que provocó un retraso de casi un año entre las gestiones con el seguro y otros trámites que el Ayuntamiento tuvo que realizar. Finalmente, las obras empezaron en torno a la primavera de 2023 y terminaron a comienzos del año siguiente. Una nueva subvención, esta vez del departamento foral de Cultura, de 1,12 millones de euros, permitió afrontar la segunda fase, que finalizó el pasado mes de agosto, aunque algunas intervenciones menores se han alargado hasta octubre.

A falta de los últimos detalles en temas de jardinería e iluminación la renovación del Ekomuseo de Artea esta finalizada. «Estamos pendientes de la agenda de las autoridades para organizar la inauguración oficial, pero nuestra idea es hacerla en torno al mes de enero», explica Beitia.

Un espacio para los pueblos de Arratia con usos diversos

La decisión de que la música sea protagonista del nuevo espacio es fruto en buena parte de León Bilbao y Mauricia Iturriaga, vecinos de Artea que fueron famosos en los años 50 por mantener vivos algunos instrumentos tradicionales como la alboka o la trikitixa. También influyó que la sede de la escuela de música de Arratia estuviera en Artea, cuyas oficinas ahora se trasladarán a uno de los edificios. Así mismo, habrá espacios para la grabación de música y dos escenarios para conciertos, uno cubierto y otro al aire libre. En la entrada estará el Harreragune que servirá como punto de información turística sobre el Gorbea. También se pretende que la planta baja vuelva a albergar un bar-restaurante, aunque este extremo todavía no se ha concretado.