El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Osakidetza ampliará en 2.160 puestos más su plantilla fija

Dos detenidos en Orduña por robar en una decena de vehículos

Ambos arrestados son de origen magrebí y uno de ellos cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares

Bruno Vergara

Bruno Vergara

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:01

Comenta

Dos hombres, de 31 y 33 años, han sido detenidos este miércoles en Orduña por robar en una decena de vehículos estacionados en la calle, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. La Ertzaintza recibió un aviso de que dos individuos se encontraban merodeando en un aparcamiento público de la calle Nafarroa, portando un número «considerable» de bolsas.

Tras este aviso, los agentes que patrullaban por las inmediaciones localizaron en ese lugar a los dos hombres junto a un vehículo que tenía una de sus ventanillas rota. Poco después, inspeccionaron la zona y comprobaron que otros nueve vehículos más presentaban daños y el interior revuelto.

Tras contactar con algunos de los propietarios, se pudo verificar que varias de las bolsas y objetos que portaban los sospechosos pertenecían a las víctimas. Además, uno de los sospechosos llevaba documentación de una persona que había denunciado su pérdida a principios de este año.

Asimismo, también se localizaron en un lateral de la estación de tren más mochilas y bolsas en cuyo interior había objetos sustraídos de los vehículos estacionados en el parking. Ante tales evidencias, los agentes procedieron a la detención de los dos hombres, ambos de origen magrebí, por delito de robo con fuerza. Uno de ellos cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

Hasta el momento se han interpuesto siete denuncias por lo que varios de los objetos recuperados han podido ser devueltos a sus propietarios. Una vez finalizadas las diligencias, los dos arrestados, de 31 y 33 años, serán puestos a disposición judicial.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Así es el anillo inteligente, clave en la fiesta mortal de Ibiza
  2. 2 Todos los restaurantes vizcaínos con estrella Michelin 2026: quiénes son, qué se come y precios
  3. 3

    El importe que pagó Maribel Vilaplana apunta que salió del parking a las 19:47 horas, una hora después de comer con Mazón en El Ventorro
  4. 4 La brillante respuesta de un utillero del Athletic a las mofas del Camp Nou a Nico
  5. 5 La familia de la mujer hallada muerta en una sauna en Ibiza: «Trataron de quitarle el anillo para no dejar pruebas»
  6. 6

    Michelin distingue con tres nuevas estrellas a Bizkaia
  7. 7 El testimonio de una cajera del Mercadona devuelve la legítima a una hija desheredada por su madre
  8. 8

    Estas son las cuentas del Athletic para clasificarse en Champions
  9. 9

    El 45% de los médicos que lograron las plazas rurales o de tarde piden una excedencia
  10. 10 Condenan a una empresa a indemnizar a un trabajador vasco por cambiarle al turno de tarde

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Dos detenidos en Orduña por robar en una decena de vehículos

Dos detenidos en Orduña por robar en una decena de vehículos