Dos detenidos en Orduña por robar en una decena de vehículos Ambos arrestados son de origen magrebí y uno de ellos cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares

Bruno Vergara Miércoles, 26 de noviembre 2025, 17:01 | Actualizado 17:12h.

Dos hombres, de 31 y 33 años, han sido detenidos este miércoles en Orduña por robar en una decena de vehículos estacionados en la calle, según ha informado el Departamento vasco de Seguridad. La Ertzaintza recibió un aviso de que dos individuos se encontraban merodeando en un aparcamiento público de la calle Nafarroa, portando un número «considerable» de bolsas.

Tras este aviso, los agentes que patrullaban por las inmediaciones localizaron en ese lugar a los dos hombres junto a un vehículo que tenía una de sus ventanillas rota. Poco después, inspeccionaron la zona y comprobaron que otros nueve vehículos más presentaban daños y el interior revuelto.

Tras contactar con algunos de los propietarios, se pudo verificar que varias de las bolsas y objetos que portaban los sospechosos pertenecían a las víctimas. Además, uno de los sospechosos llevaba documentación de una persona que había denunciado su pérdida a principios de este año.

Asimismo, también se localizaron en un lateral de la estación de tren más mochilas y bolsas en cuyo interior había objetos sustraídos de los vehículos estacionados en el parking. Ante tales evidencias, los agentes procedieron a la detención de los dos hombres, ambos de origen magrebí, por delito de robo con fuerza. Uno de ellos cuenta con numerosos antecedentes policiales por hechos similares.

Hasta el momento se han interpuesto siete denuncias por lo que varios de los objetos recuperados han podido ser devueltos a sus propietarios. Una vez finalizadas las diligencias, los dos arrestados, de 31 y 33 años, serán puestos a disposición judicial.

