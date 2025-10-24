La demanda para acceder a un piso público ha crecido en Arrigorriaga un 45,9% en dos años El diagnóstico realizado muestra que la falta de construcción o el número de pisos vacíos son algunos de los problemas que afronta la localidad

Iñigo Agiriano Arrigorriaga Viernes, 24 de octubre 2025, 16:33 Comenta Compartir

De cara a contar con un análisis sobre la situación de la vivienda en el municipio, el Ayuntamiento de Arrigorriaga contrató los servicios de la consultora Ikertalde. «Para nosotros siempre ha sido una prioridad, pero queríamos tener datos concretos antes de decidir qué hacer», explica el concejal de Urbanismo David Cidre. El informe ya está finalizado y en él se dibuja una «complicada situación» para los vecinos de la localidad, además de ofrecer información esclarecedora sobre algunos de los aspectos más problemáticos.

Uno de ellos es la cantidad de viviendas vacías. El informe de Ikertalde señala que hasta 510 casas no tienen ninguna persona empadronada, casi un 10% del total. Una cifra que contrasta poderosamente con la de demandantes de vivienda en Etxebide, que en Arrigorriaga es de 741 unidades convivenciales, lo que supone un 6,3% del total y sitúa al municipio por encima de la media vizcaína, de 4,7% y de la vasca, de 4,5%. En los últimos dos años la localidad ha experimentado un fuerte incremento del número de solicitudes de vivienda protegida, de un 45,9%, de las cuales el 80% lo ha hecho para alquiler.

Ante esta situación el Ayuntamiento se platea tomar medidas, aunque reconocen que aún no están definidas. «Hay que mover el parque de viviendas vacías, nuestra intención es la de dar bonificaciones si ponen los pisos en Alokabide», reconoce Cidre. El concejal tampoco descarta posibles subvenciones para la reforma y la puesta en alquiler. «Es algo que vamos a estudiar».

La caída en picado de la construcción es otra fuente de preocupación. Si entre los años 2000 y 2008 se edificaron 1.001 viviendas entre 2009 y 2025 el número ha sido de 102. «Una de las dificultades es que apenas contamos con suelo urbanizable», señala Cidre. El Ayuntamiento se reunió este año con los responsables del Gobierno vasco de cara a ofrecer tres solares para construir 127 viviendas de protección oficial y también se prevé edificar en el actual ambulatorio cuando este se traslade a su nueva ubicación «aunque sabemos que son actuaciones que se van a alargar en el tiempo», destaca el edil.

En las inmobiliarias del municipio reconocen la escasez de oferta. «No es algo nuevo, pero lo que sí ha cambiado son los precios, que han subido mucho», explica Nuria Atienza, de Chomon. «La gente prefiere vender a alquilar y eso disminuye las posibilidades», señala. En la inmobiliaria Atea expresan opiniones similares. «El mercado está muy parado y los precios se han disparado», destaca Mari Jose Ibarrondo.

El Ayuntamiento realizará dos presentaciones públicas del diagnóstico, en las que participarán técnicos de Ikertalde y donde los ciudadanos recibirán asesoramiento en esta materia y sobre las diferentes ayudas. La primera será en la casa de cultura Edurne Garitazelaia el 6 de noviembre a las 19.00 horas y la segunda en el centro sociocultural de Abusu el día 12 a la misma hora.