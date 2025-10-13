Las cuadrillas se juntan por San Fausto La tradicional comida de los grupos de Basauri ha reunido a 3.650 almas en Bizkotxalde, después de la procesión y ofrenda floral al patrón

La gran comida de cuadrillas en Bizkotxalde reúne a los dieciséis grupos y se convierte en uno de los momentos más particulares y esperados de las fiestas de Basauri.

Ane Ontoso Basauri Lunes, 13 de octubre 2025, 18:33 Comenta Compartir

Puntual ha llegado a la cita con San Fausto la comitiva encabezada por la Eskarabillera, que le ha paseado hoy en procesión desde la calle a la que da nombre hasta la iglesia de San Pedro de Basauri envuelto en una ofrenda floral y en las notas de la Banda Aiara, que no ha parado de tocar en todo el recorrido. Desde el alcalde, Asier Iragorri; junto al pregonero, Yeray González, con su reto de 12 maratones en 12 meses por el síndrome CTNNB1 cumplido ayer; hasta Herriko Taldeak; los 'Alkates (alcaldes) txikis' y numerosos vecinos que se han acercado.

A continuación, el párroco de la iglesia de San Pedro, Javier García, ha oficiado la misa en presencia del santo y en la homilía ha celebrado que las personas 'sin hogar' del pórtico del templo ya tienen un «espacio más digno para vivir», tal como deseaban. Y tras un alarde de 'Eguzkidantza' (danza del sol) con Edurre Dantza Taldea en la plaza Arizgoiti y el retorno a la calle San Fausto, la vitrina que guarda al patrón del pueblo se ha clausurado bajo la atenta mirada de centenares de personas que se han congregado en los estrechos callejones. Mención especial al tema 'athleticzale' en honor al futbolista basauritarra, Piru Gainza, frente a su busto.

Día de labor

Los actos han precedido a la tradicional comida de cuadrillas, que en estos 'sanfaustos' ha congregado en Bizkotxalde a 3.650 personas en un día caluroso y soleado. Mil menos que el año pasado, por ser día de labor para quienes trabajan fuera del municipio. «Se ha notado que el año pasado se celebró en domingo y este año en lunes, que hay personas a las que les toca trabajar», observan desde Herriko Taldeak.

Una a una, cada cuadrilla ha ido pasando por la ladera del parque para inmortalizar el momento con el grupo al completo. Dieciséis pases que han dejado momentos divertidos y también emotivos. Como el homenaje del Edurre a Asier Urizar, querido organizador en la cuadrilla, que en este momento se encuentra hospitalizado. Para mandarle fuerzas, todos se han puesto máscaras con su cara en la foto oficial con la Eskarabillera, que era en orden de bajada, a cargo del fotógrafo Koldo Fernández. Empezaba Mozkorrak. «Más a la izquierda, junto a ella, los más 'txikis' abajo, una más... que se vayan preparando los siguientes», iba explicando subido a una enorme escalera.

La procesión y homenaje floral a San Fausto, después misa en San Pedro. La Eskarabillera, junto al alcalde Asier Iragorri, no ha faltado en el recorrido. Ane Ontoso

Mientras, los trabajadores del catering contratado, despachaban contenedores isotérmicos que después serían servidos a los comensales. Las elecciones han sido «fideuá de marisco y albóndigas y patatas a la riojana y lomo. Se dio opción de garbanzos, pero ninguna los ha elegido», han relatado Herriko Taldeak.

Para Ehari Rodríguez, Ane Larrañaga y Maialen Conejero, del Alaiak, ya es el tercer año consecutivo que van para «disfrutar del ambiente y estar con los amigos». Muy cerquita, Mari Carmen Ramos y su nieta Maider Martínez, de la misma cuadrilla, esperaban a que el resto volviese con algo de beber para acompañar el fideuá. «Cada uno pone su bebida», han explicado. Llevan «muchos años» acudiendo a la comida de cuadrillas, porque «lo pasamos muy bien, somos una gran familia».

«Un sentimiento»

Maider Patiño, de Ontzak, coincidía con ellas «Nos juntamos todo el pueblo, es el día grande, es un sentimiento». Borja Sánchez, de Txanogorritxu, también lleva «toda la vida» asistiendo. «No puedo estar en fiestas sin estar en la comida –ha confesado–. Es una costumbre».

Todos tenían que coger fuerzas para los actos que seguían. Desde el XI Concurso intercuadrillas de irrintzis 'txiki' y 'handi' durante la comida hasta el campeonato de 'sokatira' en Arizko Ikastola y el concurso de lanzamiento de txapela 'txiki' y 'handi' antes de la tirada final de 'sokatira'. Y, por supuesto, de seguir bailando el resto de la jornada del día más especial de las fiestas, San Fausto.