El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Las drogas incautadas en el operativo preventivo realizado en las inmediaciones de una discoteca de Ugao. Departamento de Seguridad

8 conductores sancionados por dar positivo en drogas y 46 identificados en una redada en una discoteca de Ugao

La Ertzaintza llevó a cabo un operativo preventivo dentro del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Objetos Peligrosos

Silvia Osorio

Silvia Osorio

Martes, 11 de noviembre 2025, 10:27

Comenta

Un operativo preventivo de la Ertzaintza realizado el pasado domingo en las inmediaciones de una discoteca de Ugao ha dejado un hombre investigado por tráfico ... de drogas, 46 personas identificadas, 16 de ellas propuestas para sanción y 8 conductores sancionados por dar positivo en drogas.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La tienda de Bilbao que rompe una tradición y anuncia rebajas por primera vez desde 1924
  2. 2

    El Gobierno vasco recoloca a Edurne Egaña de asesora al día siguiente de cesarla como directora de Puertos
  3. 3

    Un paseo por el Soho de Bilbao: tiendas cool, marcas de aire urbano y ambiente tranquilo
  4. 4

    Un atunero vasco repele a tiros un ataque pirata
  5. 5

    Roba la entrada del Athletic a un turista con esclerosis con la técnica del mataleón
  6. 6

    «Hemos detectado a 1.200 adultos que usan las tarjetas de sus hijos para colarse al metro»
  7. 7 Cayetano Rivera Ordoñez estrella su furgoneta contra una palmera
  8. 8

    El escándalo que le puede costar mil millones a la BBC
  9. 9 Juzgan a un ertzaina y un empresario de Bilbao por un alijo de 862 kilos de coca
  10. 10 De debutar en San Mamés a jugar al futbolín con los niños del barrio: así fue la tarde del domingo de Selton

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo 8 conductores sancionados por dar positivo en drogas y 46 identificados en una redada en una discoteca de Ugao

8 conductores sancionados por dar positivo en drogas y 46 identificados en una redada en una discoteca de Ugao