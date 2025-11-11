8 conductores sancionados por dar positivo en drogas y 46 identificados en una redada en una discoteca de Ugao
La Ertzaintza llevó a cabo un operativo preventivo dentro del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Objetos Peligrosos
Martes, 11 de noviembre 2025, 10:27
Un operativo preventivo de la Ertzaintza realizado el pasado domingo en las inmediaciones de una discoteca de Ugao ha dejado un hombre investigado por tráfico ... de drogas, 46 personas identificadas, 16 de ellas propuestas para sanción y 8 conductores sancionados por dar positivo en drogas.
Fuentes del Departamento de Seguridad han dado a conocer este martes el balance de un esta operación policial de carácter preventivo enmarcada dentro del Plan de Acción para el Control de Armas Blancas y Objetos Peligrosos.
La persona investigada es un hombre de 50 años, de nacionalidad española. Los agentes que acudieron a este conocido local le ocuparon diversas sustancias estupefacientes en el interior de su vehículo, 2 bolsas con polvo blanco y alrededor de 20 pastillas, por lo que se le abrieron diligencias como investigado por un presunto delito contra la salud pública.
En total, los recursos de la Ertzaintza identificaron a 46 personas, y de ellas a 16 se las propuso para sanción de acuerdo con la L.O.P.S.C., a 14 por tenencia de drogas (cocaína, speed, marihuana y hachís) y a 2 por posesión de armas (un cúter y un puño americano). Además, se hizo un control de drogas en el que 8 conductores dieron positivo en sustancias estupefacientes.
