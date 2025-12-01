El club paralímpico Javi Conde se lleva seis medallas en el campeonato mundial de cross Cuatro de los ocho atletas que formaron parte de la expedición española pertenecen al equipo basauritarra

El Club Paralímpico Javi Conde está de enhorabuena tras los últimos resultados obtenidos. Si el pasado sábado se coronaron campeones de España de cross este fin de semana sus atletas han participado en el campeonato del mundo, obteniendo hasta seis medallas, entre las que destacan las dos de oro logradas en la competición por equipos.

El Palacio de la Magdalena de Santander fue el escenario que albergó la competición de la semana anterior, organizada por la Federación Española de Deportes para Personas con Discapacidad Intelectual. Además de revalidar el título, que han conseguido doce veces desde el año 2014, los atletas del club se llevaron 25 medallas individuales.

Siete días después, los corredores cambiaron Santander por Arenzano. De los ocho atletas escogidos por la selección española para representar al país, cuatro de ellos pertenecían al club Javi Conde. Mikel García, Raúl Martínez, Ángela de Miguel e Ibai Magdaleno formaron parte de la expedición que viajó hasta esta localidad italiana de la provincia de Liguria, cercana a Génova, bajo la dirección técnica de Sergio López, presidente del equipo.

Los mayores éxitos llegaron en las modalidades colectivas. En el cross por equipos largo, de 3.000 metros y en el corto, de 2.000, se llevaron las medallas de oro. García, por su parte, quedó en segundo lugar y obtuvo la plata en estas mismas disciplinas pero en la categoría individual para personas con síndrome de Down, mientras que Martínez logró una plata y un bronce. De Miguel y Magdaleno no consiguieron una medalla individual aunque terminaron en una meritoria cuarta posición.

«Los resultados fueron espectaculares en Santander y los hemos confirmado una semana después», destaca Javi Conde, fundador del club. «Los atletas están a un nivel altísimo y estamos muy contentos», señala.