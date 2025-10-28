Los centros escolares de Basauri se ponen guapos El Ayuntamiento ha invertido más de 150.000 euros en obras de mejora y renovación de los colegios del municipio

Ane Ontoso Basauri Martes, 28 de octubre 2025, 12:22

El Ayuntamiento de Basauri ha invertido 152.470 euros en diferentes obras de mejora y renovación de centros escolares del municipio. En el CEIP José Etxegarai, se ha procedido «a la sustitución de ventanas, la aplicación de una nueva capa de recubrimiento antideslizante en el patio, la conexión entre las aulas de un mismo curso para los niños y niñas de 4 y 5 años y la colocación de nuevos estores».

En cuanto al CEIP Kareaga Goikoa, explican que se ha pintado el gimnasio y se ha mejorado la «comunicación visual» entre el aseo y el aula para los escolares de 2 años. Además, añaden, se ha reconfigurado la zona de dirección del CEIP Bizkotxalde HLHI Primaria y, asimismo, en el CEIP Sofía Taramona se han renovado los suelos de los cursos de Educación Infantil e instalado cortinas plisadas «para oscurecer el aula de la siesta».

El Consistorio de Basauri lleva a cabo mejoras en los centros educativos del municipio «de manera continua, prioriza las actuaciones más urgentes y trabaja para dar respuesta a las necesidades de todos ellos de forma progresiva», explica la concejala de Educación, Idoia Ortego. La edil puntualiza que, además de estas obras, se han realizado «mejoras menores» en todos los centros y se siguen coordinando con el Gobierno vasco las actuaciones que dependen directamente de la Delegación de Educación.