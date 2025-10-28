El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Exterior del centro Sofía Taramona de Basauri. Mireya López

Los centros escolares de Basauri se ponen guapos

El Ayuntamiento ha invertido más de 150.000 euros en obras de mejora y renovación de los colegios del municipio

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Martes, 28 de octubre 2025, 12:22

Comenta

El Ayuntamiento de Basauri ha invertido 152.470 euros en diferentes obras de mejora y renovación de centros escolares del municipio. En el CEIP José Etxegarai, se ha procedido «a la sustitución de ventanas, la aplicación de una nueva capa de recubrimiento antideslizante en el patio, la conexión entre las aulas de un mismo curso para los niños y niñas de 4 y 5 años y la colocación de nuevos estores».

En cuanto al CEIP Kareaga Goikoa, explican que se ha pintado el gimnasio y se ha mejorado la «comunicación visual» entre el aseo y el aula para los escolares de 2 años. Además, añaden, se ha reconfigurado la zona de dirección del CEIP Bizkotxalde HLHI Primaria y, asimismo, en el CEIP Sofía Taramona se han renovado los suelos de los cursos de Educación Infantil e instalado cortinas plisadas «para oscurecer el aula de la siesta».

El Consistorio de Basauri lleva a cabo mejoras en los centros educativos del municipio «de manera continua, prioriza las actuaciones más urgentes y trabaja para dar respuesta a las necesidades de todos ellos de forma progresiva», explica la concejala de Educación, Idoia Ortego. La edil puntualiza que, además de estas obras, se han realizado «mejoras menores» en todos los centros y se siguen coordinando con el Gobierno vasco las actuaciones que dependen directamente de la Delegación de Educación.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Detectan un brote de una bacteria en un colegio bilbaíno
  2. 2 Cómo se puede conseguir la rebaja de hasta el 20% en la nueva tasa de basuras de Bilbao
  3. 3

    Dámaso Quintana negocia el rescate de Vicinay, que está en preconcurso
  4. 4

    Bilbao pone en marcha el nuevo sistema de recogida de basuras con rebajas de hasta un 20% en la tasa
  5. 5

    Puigdemont rompe con Sánchez y deja la legislatura española en la cuerda floja
  6. 6

    Apuñalan a un joven y arrollan a una anciana durante una pelea en Zabalburu
  7. 7 Muere a los 41 años la camionera influencer Coco Trucker Girl
  8. 8

    Tres muertos en dos semanas en Galicia por el ataque de avispas asiáticas
  9. 9

    Bilbao es la segunda ciudad más limpia de España
  10. 10

    Por qué la gripe ha llegado antes este año, pero solo a Bizkaia

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Los centros escolares de Basauri se ponen guapos

Los centros escolares de Basauri se ponen guapos