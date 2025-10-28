La Casa de Castilla y León de Basauri cierra su txosna de fiestas por falta de relevo Después de tres décadas despachando morcillas, tortillas y chorizos llega la hora de la despedida, aunque sus miembros quieren seguir presentes «de otra manera»

Basauri Martes, 28 de octubre 2025

La txosna de Castilla y León de Basauri ha dicho adiós después de treinta años de presencia activa en los 'Sanfaustos', probablemente la única que quedaba en la modalidad de «raciones». Cada año, despachaba en fiestas más de 400 kilos de morcillas, cocinadas con mimo por Gloria a sus 80 años, otros tantos de chorizo y hasta 200 kilos de patatas que en «los días fuertes de fiestas en fin de semana, podíamos sacar unas cincuenta tortillas». Así como sopas de ajo, picadillo...

Comida castellana que, además de 'label' de la tierra, llevaba un «cariño especial» de cada una de las personas que estaban a los fogones. Lo cuenta la presidenta de la delegación, Loly de Juan, que asegura que les ha dado «mucha pena» tomar esta decisión y están «muy agradecidos a Basauri por todos estos años». «Teníamos que plantearnos darles un relevo, porque la más joven haciendo tortillas tiene 70 años. Aunque ellos son los más reacios a dar el relevo –admite–, son nueve días 24 horas. Su trabajo, voluntario además, es encomiable. Pero tienen que descansar».

Comida «de verdad»

Además de eso, la agrupación observa que «no podemos hacer frente a las nuevas formas de pago, como TicketBAI, que llegará, tarjeta o móvil», que cada día relegan más al abono en metálico, sobre todo por parte de los más jóvenes. Son estos, precisamente, los que en los últimos tiempos valoraban más «la comida de verdad, que hacen las amamas».

No es para menos, Gloria hace las morcillas «a baja temperatura, las cuece durante todo el día, aprovecha su manteca, es increíble. Y el resto, igual». La «falta de relevo generacional» también acabó con otras txosnas que cocinaban codo con codo hace unos años. «Teníamos pegada la de talo. Ellos lo dejaron hace diez años, les pasó lo mismo», recuerda.

No obstante, Loly quiere arrojar algo de luz y hacer menos duro este adiós, que para ella es sólo un 'hasta luego'. «Hemos dado vueltas, y queremos seguir estando presentes de otra forma en los 'Sanfaustos'. Nos parece importante, somos parte de Basauri». La idea que surge con más fuerza, desvelan, es que se unan a las cuadrillas con un acto solidario.