Aitor Varela mide 1,72 metros de altura y pesa 75 kilos. E. C.

Buscan a un hombre de 44 años desaparecido desde el pasado día 19 en Amorebieta

Las redes sociales vecinales de Basauri dieron la voz de alarma en un primer momento y ahora la Ertzaintza trata de dar con su paradero

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Miércoles, 24 de septiembre 2025, 08:16

La Ertzaintza busca Aitor Varela Santamaría, un hombre de 44 años, que fue visto por última vez el pasado viernes 19 de septiembre en el municipio de Amorebieta. Se trata de un varón de 1,72 metros de altura y unos 75 kilos de peso, cuya desaparición fue denunciada en un primer momento en las redes sociales vecinales de Basauri.

Las autoridades ruegan que cualquiera que tenga noticias sobre el paradero de Varela se ponga en contacto con la policía.

