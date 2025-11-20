Basauri pide ser declarada zona tensionada para atajar la subida de los alquileres El Consistorio considera «imprescindible poder acogerse a los beneficios que implica», principalmente, la contención de los precios

Las medidas recogidas en el plan específico que se deberá desarrollar tras la declaración ya están implantadas o en proceso de implementación.

El Ayuntamiento de Basauri ha anunciado que solicitará al Gobierno vasco que declare zona tensionada la totalidad del término municipal. La localidad cumple uno de los supuestos previstos por la ley para pedir su declaración como Zona de Mercado Residencial Tensionado (ZMRT). El esfuerzo necesario para el pago de la vivienda en alquiler alcanza la cota del 30,8% de los ingresos, (el máximo establecido es del 30%).

En consecuencia, y con el fin de «contener los precios de alquiler y su incidencia sobre el excesivo esfuerzo económico para el pago de la vivienda», el Consistorio «considera imprescindible poder acogerse a los beneficios que implica que el municipio sea declarado zona tensionada».

El Consistorio solicitará esta declaración de Zona de Mercado Residencial Tensionado a partir de los resultados del diagnóstico de vivienda, la memoria y del plan específico de medidas que encargó elaborar a una empresa especializada. Las conclusiones se presentaron en junio, y, posteriormente, se ha elaborado la memoria y el plan de medidas específicas «para la corrección de los desequilibrios con una especial atención a la promoción de nuevas viviendas y alojamientos dotacionales en alquiler asequible». Todos estos documentos estarán a disposición de la ciudadanía en la web municipal en próximas fechas.

«Desde el equipo de gobierno, en todo momento hemos mostrado nuestra disposición a que nuestro municipio fuera declarado zona tensionada», ha declarado la concejala de Urbanismo, Zuriñe Goikoetxea. «Ahora bien, también hemos advertido que, en Basauri, la mayoría de las herramientas en materia de vivienda que podíamos poner en marcha ya las teníamos activadas, es decir, que había muchísimo trabajo hecho».

Paquete de medidas

Tal y como establece la ley, la declaración del municipio como ZMRT conlleva la redacción por parte del Ayuntamiento de Basauri de «un plan específico de medidas necesarias para la corrección de los desequilibrios existentes, así como su calendario de desarrollo». El paquete de medidas, «ya implantadas o en proceso de implementación», establece cuatro grandes ejes de actuación: fomento de la vivienda asequible; actuaciones sobre el parque de edificios residenciales y regeneración urbana; sistema de prestaciones, ayudas al alquiler y protección de colectivos vulnerables; y coordinación institucional, información a la ciudadanía y seguimiento del plan.

En el caso de Basauri, las medidas recogidas en el plan específico que se deberá desarrollar tras la declaración, el Consistorio avanza que «ya están implantadas o en proceso de implementación», como es el de caso de una de las acciones «más potentes» que establece el plan, que es fomentar la vivienda asequible, por el «alto de gran de avance de las gestiones urbanísticas». Durante el periodo 2026-2029, coincidiendo con los ejercicios en los que podría estar vigente la zona de mercado residencial tensionado, se prevé el inicio de 362 viviendas -de las cuales el 73% serán de protección pública- y 42 alojamientos dotacionales. El porcentaje destinado al alquiler, mediante la actuación coordinada con el Gobierno vasco en el ámbito de Azbarren y la promoción de alojamientos dotacionales, supondrá al menos el 46% de la oferta total de vivienda de este periodo.

Además, el municipio también ha cumplido el fomento de programas de intermediación en el alquiler como Bizigune y ASAP. Actualmente, Basauri cuenta con 52 viviendas integradas en el programa ASAP y 207 en Bizigune, una cifra «considerable» de viviendas incorporadas hacia el mercado de alquiler asequible.

Basauri dispone desde hace años de medidas fiscales para el fomento de la movilización de vivienda vacía privada y la promoción del alquiler social y a partir de 2026 entrarán en vigor nuevas medidas que combinan un incentivo del 99% a las viviendas que forman parte de Bizigune y del Programa ASAP (anteriormente era del 50%), así como un recargo del 150% a las viviendas sin personas empadronadas.

Viviendas «no principales»

El diagnóstico ha destacado como dato positivo que «9 de cada 10 viviendas son principales y que las viviendas no principales son un porcentaje muy pequeño ya que suponen un 3.1% del parque total». Para conocer la «situación real» de estas viviendas deshabitadas es necesario, adelanta el Ayuntamiento, realizar «un estudio ad hoc para delimitar su incidencia efectiva y sus características. De esta forma se podrá evaluar y decidir y decidir cuáles son las medidas más correctas para lograr que dichas viviendas pasen al mercado de alquiler».

Asimismo, el plan indica que «el municipio debe disponer de una ordenanza sobre conversión de locales en viviendas». Aunque el Ayuntamiento de Basauri cuenta con esta ordenanza desde 2021, los responsables municipales «están en proceso de actualizarla y flexibilizarla para lograr incrementar el número de viviendas de este tipo».

En el eje relativo a las actuaciones sobre el parque de edificios residenciales y regeneración urbana, el Consistorio ya concede subvenciones para «fomentar la eficiencia energética, la accesibilidad y la rehabilitación de edificios en los edificios y viviendas del municipio». En este eje, el plan también propone la posibilidad monitorizar la presencia de alojamientos turísticos, cuya existencia disminuye el número de las viviendas de uso residencial.

Uno de los objetivos del plan es «continuar ayudando a los jóvenes a emanciparse»

El objetivo del tercer eje es «continuar ayudando a los procesos de emancipación de la juventud de Basauri a través de las mejoras en el dispositivo de ayudas al alquiler y la compra de vivienda, así como contribuir a paliar el esfuerzo para el pago del alquiler de las personas y familias con menos recursos». Para ello, «una de las acciones que propone el plan es fomentar el programa Gaztelagun, mediante el cual se ayuda a la emancipación de los jóvenes con una ayuda económica para el alquiler». Actualmente, el Ayuntamiento informa de que «188 personas jóvenes que residen en una vivienda en alquiler libre en Basauri son beneficiarias de esta ayuda».

Otro de los puntos de este bloque de acciones se centra en el seguimiento e información sobre las ayudas de la Dirección de Juventud del Gobierno vasco a través del programa Emantzipa. En este caso, BIDEBI ya realiza una labor constante de información y orientación sobre ambos programas destinada a la población joven de Basauri. Por otro lado, el Consistorio explica que «viene realizando sesiones informativas para jóvenes sobre el proceso de emancipación y las ayudas existentes».

Por último, el eje relativo a la coordinación institucional, información a la ciudadanía y seguimiento del plan plantea acciones como elaborar un informe que evalúe su grado de avance en el primer trimestre de cada ejercicio o el fortalecimiento de los servicios de información a la ciudadanía.