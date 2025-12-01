El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Infografía del proyecto. Ayuntamiento de Basauri

Basauri licita la construcción de cinco ascensores que unirán el Kalero y Basozelai

El plazo de ejecución es de veinte meses para cuatro de los elevadores, que deberían estar disponibles para su uso en 2027

Iñigo Agiriano

Iñigo Agiriano

Basauri

Lunes, 1 de diciembre 2025, 15:48

Comenta

Con un presupuesto base de 6.173.284 euros el Ayuntamiento de Basauri ha sacado a licitación las obras para construir cinco ascensores panorámicos que conectarán El Kalero y Basozelai. Se trata de una obra muy esperada por los habitantes de ambos barrios, como ha reconocido el alcalde Asier Iragorri, que ha destacado a su vez «el compromiso que asumieron con los vecinos». «Ha sido un camino más largo del que nos hubiera gustado, pero damos el paso decisivo», ha apuntado el primer edi..

Cuatro de los elevadores unirán la zona baja y alta de la calle Karmelo Torre. El primero saldrá de la zona de juegos infantiles, una decisión que salió de una propuesta vecinal, y los otros tres «irán subiendo por el bidegorri a la zaguera de Jacinto Benavente, y de ahí hasta la calle Axular», ya ubicada en Basozelai. El quinto aparato partirá de la parte trasera de la iglesia y llegará a los números 27 y 29 de Karmelo Torre.

También se realizará una actuación en el camino que une esta calle con la de Bidasoa, modificando la rasante actual y logrando «un itinerario accesible en todo el recorrido, con una pendiente no superior al 6%».

Los elevadores tendrán una capacidad total de trece personas y mantendrán la misma estética. Desde el Consistorio confían en que cuatro de ellos estén disponibles para su uso veinte meses después de la adjudicación y el quinto en un plazo de ocho.

