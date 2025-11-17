El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar

Basauri lanza sus campus navideños para jóvenes

Los campus 'Gabon Gazte' y 'Tekno STEAM' se desarrollarán entre el 22 de diciembre y el 2 de enero

Ane Ontoso

Ane Ontoso

Basauri

Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:30

Comenta

El Ayuntamiento de Basauri, a través de su Servicio de Juventud ZirtZart, ha lanzado dos programas de actividades destinadas a jóvenes de 12 a 16 años que se desarrollarán entre el 22 de diciembre y el 2 de enero. Concretamente se trata de los campus 'Gabon Gazte' y 'Tekno STEAM', de seis días de duración en total.

El campus 'Gabon Gazte' se llevará a cabo los días 22, 23 y 26 de diciembre, en Zirt Zart, con horario de inicio a las 10.00 y una duración de tres horas diarias. Entre las actividades que se realizarán destacan las ginkanas, actividades deportivas, manualidades y una salida. Por otro lado, el campus 'Tekno STEAM' se oferta para los días 29 y 30 de diciembre, además del 2 de enero, en la Torre de Ariz, en horario de 10.00 a 13.00. En él se trabajarán actividades tecnológicas y el alumnado deberá resolver retos a través de la robótica educativa.

Plazo de inscripción

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 11 de diciembre, telemáticamente por medio de la web del Servicio de Juventud (zirtzart.basauri.eus) o de forma presencial en la Oficina de Información Juvenil. El número de plazas está limitado, por lo que tendrán preferencia las personas que estén dadas de alta en 'ZirtZart Bazkide'.

Es posible participar en ambas ofertas. Las personas que participen en el campus 'Gabon Gazte' deberán abonar una cuota de 27 euros y quienes opten por el campus 'Tekno STEAM' 42 euros. Gozarán de un descuento del 40% toda persona asociada al Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Basauri (ZirtZart Bazkide), mientras que con la Gazte Txartela se aplica un descuento del 20%.

Publicidad

Top 50
  1. 1

    El acoso a la profesora de Plentzia era un «ritual» desde hace ocho años
  2. 2 El jubilado que denuncia un «error» de la Seguridad Social: 45 años cotizados y 1.450 euros de pensión
  3. 3

    Bizkaia endurecerá a golpe de impuestos en 2026 la penalización por tener pisos vacíos
  4. 4

    El invierno llega a Bizkaia en noviembre: mínimas de hasta cero grados y nieve a 500 metros
  5. 5

    Estados Unidos abre la guerra del estrógeno contra la menopausia
  6. 6

    La Fiscalía de Menores investiga el «acoso» de 50 alumnos a una profesora en Plentzia
  7. 7

    La Ertzaintza constata indicios de delito por el derribo del palacete de Getxo
  8. 8

    Un incendio en una empresa de reciclaje de Erandio genera una gran humareda por toda la Ría
  9. 9

    Multas, funcionamiento... las claves del V-16, el dispositivo obligatorio para 30 millones de vehículos a partir del 1 de enero
  10. 10 Dos heridos tras ser agredidos en el cuello y cabeza con una botella rota en el centro de Bilbao

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Basauri lanza sus campus navideños para jóvenes

Basauri lanza sus campus navideños para jóvenes