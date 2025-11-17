Basauri lanza sus campus navideños para jóvenes Los campus 'Gabon Gazte' y 'Tekno STEAM' se desarrollarán entre el 22 de diciembre y el 2 de enero

Ane Ontoso Basauri Lunes, 17 de noviembre 2025, 15:30

El Ayuntamiento de Basauri, a través de su Servicio de Juventud ZirtZart, ha lanzado dos programas de actividades destinadas a jóvenes de 12 a 16 años que se desarrollarán entre el 22 de diciembre y el 2 de enero. Concretamente se trata de los campus 'Gabon Gazte' y 'Tekno STEAM', de seis días de duración en total.

El campus 'Gabon Gazte' se llevará a cabo los días 22, 23 y 26 de diciembre, en Zirt Zart, con horario de inicio a las 10.00 y una duración de tres horas diarias. Entre las actividades que se realizarán destacan las ginkanas, actividades deportivas, manualidades y una salida. Por otro lado, el campus 'Tekno STEAM' se oferta para los días 29 y 30 de diciembre, además del 2 de enero, en la Torre de Ariz, en horario de 10.00 a 13.00. En él se trabajarán actividades tecnológicas y el alumnado deberá resolver retos a través de la robótica educativa.

Plazo de inscripción

Las personas interesadas podrán inscribirse hasta el 11 de diciembre, telemáticamente por medio de la web del Servicio de Juventud (zirtzart.basauri.eus) o de forma presencial en la Oficina de Información Juvenil. El número de plazas está limitado, por lo que tendrán preferencia las personas que estén dadas de alta en 'ZirtZart Bazkide'.

Es posible participar en ambas ofertas. Las personas que participen en el campus 'Gabon Gazte' deberán abonar una cuota de 27 euros y quienes opten por el campus 'Tekno STEAM' 42 euros. Gozarán de un descuento del 40% toda persona asociada al Servicio de Juventud del Ayuntamiento de Basauri (ZirtZart Bazkide), mientras que con la Gazte Txartela se aplica un descuento del 20%.

