Basauri y Galdakao vuelven a unir fuerzas para impulsar el uso natural del euskera Los municipios presentan su nueva campaña de Berbalagun con algunas novedades como las salidas para conocer el patrimonio cultural

Ane Ontoso Basauri Miércoles, 22 de octubre 2025, 16:38 Comenta Compartir

Nada mejor que el programa Berbalagun para ayudar a aquellos que quieren «vivir en euskera íntegramente» o «euskaldunizar su entorno». Además de ser un excelente trabajo de puente para llevar a la práctica lo aprendido en las aulas. Los Ayuntamientos de Basauri y Galdakao, los euskaltegis municipales, AEK y, en el caso de Basauri, la Escuela de Idiomas hace tiempo que se unieron para dar cauce a este proyecto, que reúne a euskaldunes completos y a 'euskaldunberris'.

Una «red euskaldun»que seguirán tejiendo «hasta vivir de manera natural en todos los ámbitos en nuestros pueblos». Así lo presentaron ayer la vicealcaldesa de Galdakao, Edurne Espilla; el alcalde de Basauri, Asier Iragorri y los dinamizadores de berbalagun, Ioritz López de Alda y Asier Martín. De los proyectos Berbalagun de Basauri y Galdakao han circulado durante todos estos años cerca de 800 personas. En el último curso (2024-25), en concreto, hubo unas 260 personas repartidas en 38 grupos reducidos.

Hay que señalar que además de los grupos ordinarios, es decir, los grupos que quedan en los bares, también hay grupos de interés, como de montaña (una salida al mes), de sastres, de euskal dantza, de txalaparta, de 'cultivo del vizcaíno' (txakoli), de paseo o los habituales Gurasolagun, los grupos de mus,de escalada, macramé y lectura.

Este año han querido doblar la oferta del fin de semana. «A las salidas al monte queremos sumar el grupo de conocimiento de nuestro patrimonio cultural para conocer los preciados museos, puentes, iglesias y otros rincones de nuestro entorno de la mano de un experto», anunciaron. Y además del habitual grupo Gurasolagun de manualidades, ofrecerán más posibilidades para que los padres hablen entre ellos en euskera. «También queremos crear un grupo para pasear el perro en euskera –avanzaron–, y un grupo para juntarnos con los niños pequeños en el parque».

El perfil de Berbalagun es diverso, desde estudiantes, trabajadores, parados, jubilados, jóvenes a adultos. El miembro más joven del año pasado tenía 20 años, mientras que el más mayor tenía 90. Asimismo, en cuanto al género, en Berbalagun el 70% son mujeres y el 30% hombres. Este programa, que es gratuito, también tiene algunas ventajas, como diferentes descuentos en varias publicaciones (Argia, Aizu!, Gaztezulo, Berria...).

Para conocer de cerca el proyecto, han presentado las próximas citas. El 26 de octubre, domingo, será la salida al monte Belatxikieta (9.00 horas en la marquesina del Ayuntamiento de Basauri); el Mintzodromo en Basauri tendrá lugar el jueves 30 de octubre a las 10.00 horas; el 4 de noviembre se ha organizado la Fiesta de presentación de Berbalagun en el bar Ganguren de Galdakao a las 18.30; el 8 de noviembre será la primera excursión de Ondare (10.00 h. en la plaza Guzur Aretxa de Elexalde) y el 13 de noviembre, a las 18.30 en el bar Bombón de Basauri; el 4 de diciembre, a las 10.30 habrá Mintzodromoa en el frontón de Kurtze (Galdakao); el 12 de diciembre, viernes, Baskot Gaua se hará en el colegio San José (a las 19 en el bar Bananas el bote inaugural;, el 14 de diciembre, será 'conoce Basauri' (10.00 horas desde el Ayuntamiento); y el 19 de diciembre, tendrá lugar la primera cita de Gurasolagun (17:15 horas en el AEK de Galdakao).

Para inscribirse en grupos, actividades o recibir la agenda por e-mail, está disponible el teléfono 607 146 855, la dirección mail en Basauri hegouribe@aek.eus y en Galdakao galdakao_berba@aek.eus, y para más datos está el blog comarcal practicatu.eus/blog/hegouribe.

Temas

Euskera

Basauri

Galdakao