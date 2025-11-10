El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

La agrupación socialista en el monumento del parque Bizkotxalde de Basauri, donde han realizado una ofrenda floral y una concentración silenciosa E. C.

Basauri y Galdakao recuerdan a las víctimas del terrorismo

Han reivindicado el valor de la convivencia, la paz y la libertad en el Día de la Memoria

Iñigo Aguiriano y Ane Ontoso

Galdakao y Basauri

Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:31

La agrupación socialista de Basauri, como todos los años, han rendido homenaje a las víctimas del terrorismo y reivindicar así el valor de la convivencia, ... la paz y la libertad en el Día de la Memoria. «Las víctimas del terrorismo merecen que la memoria colectiva de la sociedad vasca sea honesta y justa con nuestra historia», ha afirmado la secretaria general y portavoz del PSE en Basauri, Isabel Cadaval. Junto a sus compañeros, han realizado una ofrenda floral y una concentración silenciosa en el monumento del parque de Bizkotxalde. La edil ha defendido, asimismo, «que sigamos trabajando con justicia, verdad, reconocimiento y reparación».

