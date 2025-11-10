Basauri y Galdakao recuerdan a las víctimas del terrorismo Han reivindicado el valor de la convivencia, la paz y la libertad en el Día de la Memoria

La agrupación socialista en el monumento del parque Bizkotxalde de Basauri, donde han realizado una ofrenda floral y una concentración silenciosa

Iñigo Aguiriano y Ane Ontoso Galdakao y Basauri Lunes, 10 de noviembre 2025, 14:31 Comenta Compartir

La agrupación socialista de Basauri, como todos los años, han rendido homenaje a las víctimas del terrorismo y reivindicar así el valor de la convivencia, ... la paz y la libertad en el Día de la Memoria. «Las víctimas del terrorismo merecen que la memoria colectiva de la sociedad vasca sea honesta y justa con nuestra historia», ha afirmado la secretaria general y portavoz del PSE en Basauri, Isabel Cadaval. Junto a sus compañeros, han realizado una ofrenda floral y una concentración silenciosa en el monumento del parque de Bizkotxalde. La edil ha defendido, asimismo, «que sigamos trabajando con justicia, verdad, reconocimiento y reparación».

Ampliar Representantes del PNV, PSE y Auzoak realizan la ofrenda floral junto al monumento a las víctimas I. Agiriano PNV, PSE y Auzoak se congregan en Galdakao La plaza Romualda Zuloaga, donde se encuentra el monumento a las víctimas del terrorismo, fue el escenario de la ofrenda floral que realizaron tres de los cinco partidos con representación en el pleno municipal de Galdakao: PNV, PSE y Auzoak. Con la presencia de varios concejales, de sus portavoces y de algunos simpatizantes, las tres agrupaciones políticas depositaron sendos ramos de flores junto al monumento. Posteriormente, todos ellos guardaron un minuto de silencio en recuerdo a las víctimas antes de concluir el acto con una salva de aplausos.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión