Basauri cerrará mañana los baños públicos para su «desinfección profunda»

Ane Ontoso Basauri Martes, 28 de octubre 2025, 18:26

Mañana miércoles 29 de octubre el Ayuntamiento de Basauri realizará una «desinfección en profundidad» de todos los baños públicos del municipio. Estos baños se limpian de forma periódica pero cada cierto tiempo son sometidos a tareas de higiene adicionales y más completas para mantenerlos en condiciones óptimas. Por este motivo, permanecerán cerrados hasta las 12.00 horas de la mañana aproximadamente.

