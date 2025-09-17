Arrigorriaga y Zaratamo sacan la cultura vasca a las calles con el festival Loraldia La actuación de Ruper Ordorika o el documental sobre Itoiz sobresalen en la cuarta edición de este evento que tendrá lugar del 17 al 26 de octubre

Iñigo Agiriano Arrigorriaga Miércoles, 17 de septiembre 2025, 15:30

Un año más Arrigorriaga y Zaratamo han vuelto a unir sus fuerzas para la organización de Loraldia Plaza, un festival centrado en la creación vasca contemporánea, y que en esta edición cuenta con un programa compuesto por siete actuaciones que combinan música, danza, teatro y experiencias digitales.

El festival comenzará el viernes 17 de octubre en la casa de cultura de Zaratamo con el documental 'Itoiz Udako Sesioak', dirigido por el antiguo cantante y guitarrista de la banda Juan Carlos Pérez, y que recorre la trayectoria del grupo y su influencia en la música vasca. Al día siguiente, Ruper Ordorika dará un concierto en la iglesia de Arkotxa, en el que pone en escena su último trabajo, 'Bakarka II'.

Loraldia se traslada a Arrigorriaga la semana siguiente. En total habrá otras cinco actuaciones en la localidad, desde el jueves hasta el domingo. Entre ellas destacan 'Hitzaurrea', un novedoso proyecto surgido de la beca de creación digital que ofrece el festival, la obra de teatro 'Ai Gure Juaneteak' o el espectáculo 'Arima' que mezcla los sonidos de la txalaparta con el flamenco.

Los alcaldes de ambos municipios han tomado parte en la presentación del evento. Alberto Ugarriza, de Zaratamo, ha señalado que «actividades como estas ponen a nuestro pueblo en el mapa cultural vasco», mientras que Maite Ibarra, de Arrigorriaga, ha hecho hincapié en la necesidad de «proteger y expandir las obras hechas en euskera, algo que refuerza nuestra identidad».

Temas

cultura

Arrigorriaga

Zaratamo

Arkotxa

Música