El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Urgente Muere un niño de cinco años en Bermeo al caer por un balcón
Día de compras en el centro de Bilbao. Ainhoa Gorriz

Nace el oráculo del comercio bilbaíno

El Ayuntamiento crea un sistema para orientar la apertura de nuevos locales en base al manejo de todo tipo de datos

Luis López

Luis López

Miércoles, 15 de octubre 2025, 17:17

Comenta

El vecindario de Deusto es el más fiel a los comercios del barrio y el 57% del gasto que hace se queda ahí, en Deusto. ... Begoña es con diferencia el barrio más envejecido, y Miribilla, el más joven (aunque apenas hay niños ya, y sí muchos adolescentes que son los hijos de quienes se fueron a vivir ahí hace casi veinte años). La renta más alta, de largo, está en Abando, que es donde hay más comercios y más caros. En unas zonas de Bilbao hay muchísimas fruterías y en otras faltan. Y lo que se gasta la gente en según qué barrio también cambia mucho, cosa que no depende solo de la renta disponible: también, por ejemplo, de la proporción de personas extranjeras, que consumen distinto a los nacionales en algunos productos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Multan a una mujer con 10.000 euros por arreglar el equipo de música del bar de una amiga
  2. 2

    Hamás recupera las calles de Gaza y mata al menos a 33 miembros de clanes proisraelíes
  3. 3 La Aemet pone fecha al regreso de la lluvia a Bizkaia: estas serán las zonas afectadas
  4. 4

    El complemento a la pensión por hijo dejará de ser para todas las madres (o padres)
  5. 5 Una niña de 6 años deambuló por el campo para alertar de que sus padres habían muerto en Málaga
  6. 6 La plaga de la lagarta peluda acaba con un bosque de 7.000 pinos en Bermeo
  7. 7

    Alarma por disparos desde un coche en marcha ocupado por encapuchados en Otxarkoaga
  8. 8

    La Ertzaintza investiga la financiación de los radicales tras hallar 5.600 euros en un coche en Vitoria
  9. 9 Osakidetza agota las vacunas para el herpes zóster y restringe su indicación
  10. 10 Muere un camionero tras caer su vehículo a las vías del tren en Muxika

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Nace el oráculo del comercio bilbaíno

Nace el oráculo del comercio bilbaíno