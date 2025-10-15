Nace el oráculo del comercio bilbaíno

El vecindario de Deusto es el más fiel a los comercios del barrio y el 57% del gasto que hace se queda ahí, en Deusto. ... Begoña es con diferencia el barrio más envejecido, y Miribilla, el más joven (aunque apenas hay niños ya, y sí muchos adolescentes que son los hijos de quienes se fueron a vivir ahí hace casi veinte años). La renta más alta, de largo, está en Abando, que es donde hay más comercios y más caros. En unas zonas de Bilbao hay muchísimas fruterías y en otras faltan. Y lo que se gasta la gente en según qué barrio también cambia mucho, cosa que no depende solo de la renta disponible: también, por ejemplo, de la proporción de personas extranjeras, que consumen distinto a los nacionales en algunos productos.

Es muy útil saber estas cosas a la hora de abrir una tienda, o de identificar por qué a un negocio que está abierto no le va bien. Por eso lo que ha hecho el Ayuntamiento de Bilbao es meter en una herramienta informática un montón de datos de distintas fuentes para agitarlos y, hop, ofrecérselos al sector comercial. Tanto a los empresarios ejercientes como a los aspirantes a serlo. «Es una herramienta en la que se busca ayudar al comercio local con la tecnología, con la analítica avanzada de datos», explica Kontxi Claver, concejala de Desarrollo Económico. Asegura que el Detail.Shop, que así la han bautizado, se trata de una iniciativa innovadora, única, que surge en base a la colaboración de dos entidades públicas y una privada.

Las públicas son el propio Ayuntamiento, cuyas distintas áreas cuentan con datos que van desde el catastro hasta todo tipo de información de carácter sociodemográfico; y también está el Instituto Vasco de Estadística (Eustat), que maneja casi de todo (renta media, actividad económica, ocupación media por hogar...). Por la parte privada, Kutxabank ofrece información sobre las transacciones con tarjeta de crédito: en qué tiendas se gasta más, dónde va a comprar la gente de cada barrio, en qué franja de edad se gasta más en comida o en ropa, etcétera. Desde el banco han querido dejar muy claro que lo que facilita son paquetes de datos anonimizados, es decir, que no se vulnera en ningún caso la normativa que protege la información privada.

Es cierto que no entran en la ecuación los pagos en metálico (más populares en los barrios más envejecidos) ni los realizados con tarjetas de otras entidades financieras. Pero teniendo en cuenta que la penetración del banco heredero de las cajas es alrededor de «un 30%» en el mercado vasco, su información tiene una importante relevancia estadística, según Alfredo Alonso, el técnico municipal que ha presentado Detail.Shop este miércoles por la mañana. Lo conocieron los principales representantes del sector comercial y hotelero de Bilbao.

Un parque de atracciones

Este sistema es como un parque de atracciones para quienes gustan de cacharrear con datos. También es una herramienta potente para el propio Ayuntamiento, que puede hacer radiografías precisas sobre el estado de las distintas partes de la ciudad. Saber, por ejemplo, dónde compran los residentes en según qué código postal, dónde se concentran ciertos negocios y dónde tienen más facturación, cómo influye la renta y la edad en los hábitos de compra...

Pero, sobre todo, de lo que se trata es de ofrecer a los comerciantes una información relevante para su negocio. No es nada con lo que no cuenten las grandes firmas, que aterrizan sus tiendas tras manejar ingentes cantidades de datos. Eso supone una ventaja competitiva muy importante respecto al pequeño comercio, tan frágil ahora. Y eso es lo que se quiere dulcificar con Detail.Shop. El asunto lo gestionará Bilbao Ekintza, a cuyas oficinas deberá ir quien quiera beneficiarse del sistema.

También es cierto que este oráculo no es infalible. Los datos han de ser utilizados con lógica. Como el GPS, ejemplificó Alfredo Alonso, que es muy útil; pero si ves que te mete hacia un acantilado, mejor frena.