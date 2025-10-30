«Todo el mundo está encendido con el proyecto»
Jueves, 30 de octubre 2025, 01:05
Los vecinos de Bolueta han mostrado su «indignación» con la futura sala de conciertos. La mayoría de los afectados advierten de que «todo el mundo ... está encendido con el asunto». El proyecto ha trasladado la «preocupación» al barrio. «Vamos a presentar alegaciones tanto de forma individual como de manera colectiva. Las '7 calles de Bolueta' van a contar con más de 1.100 pisos. Y no hablemos ya de la calle Ibarsusi, que vive a pocos metros».
Algunos vecinos avanzaron ayer que se ha planteado presentar alegaciones hasta la promotora Neinor, dado que «el rascacielos de 23 pisos que está construyendo ahora mismo está a apenas 200 metros. ¿Quién va a querer comprar viviendas que cuestan 400.000 euros junto a la mayor sala de conciertos de Euskadi?», se preguntan.
