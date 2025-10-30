El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Ignacio Pérez

«Todo el mundo está encendido con el proyecto»

Luis Gómez

Luis Gómez

Jueves, 30 de octubre 2025, 01:05

Los vecinos de Bolueta han mostrado su «indignación» con la futura sala de conciertos. La mayoría de los afectados advierten de que «todo el mundo ... está encendido con el asunto». El proyecto ha trasladado la «preocupación» al barrio. «Vamos a presentar alegaciones tanto de forma individual como de manera colectiva. Las '7 calles de Bolueta' van a contar con más de 1.100 pisos. Y no hablemos ya de la calle Ibarsusi, que vive a pocos metros».

