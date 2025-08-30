Mueren 12 personas ahogadas en Euskadi, más que en todo 2024

2025 se perfila ya como un año negro en cifras de ahogamientos. Un total de doce personas se han ahogado en el País Vasco en ... lo que va de año, una más que en todo 2024, cuando fallecieron 11, según los datos recopilados y hechos públicos por la Escuela de Socorrismo de Segovia, en colaboración con el Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cantabria. Ocho de las víctimas eran hombres y cuatro mujeres. Dos tenían más de 80 años; cinco, entre 50 y 78, tres eran veinteañeros y uno, menor de edad.

La mayoría de los casos, tres, se registraron en ríos o pantanos, tres en playas con vigilancia, dos en arenales sin socorrista y otros dos en piscinas públicas durante actividades de natación recreativa o cerca del agua. Tres sufrían una enfermedad o les sobrevino un ataque cardíaco, mientras que dos se registraron por accidentes o zambullidas y otros dos se pueden atribuir a las malas condiciones del mar. Una de las personas carecía competencias acuáticas y otra se suicidó. Ocho de los ahogados fueron descubiertos de forma casual por otro ciudadano, que avisó a los servicios de emergencia, quienes extrajeron el cuerpo del agua de seis de ellos. Según estos datos, que se van actualizando hasta final de año, dos habían violado las normas de seguridad, tales como no prestar atención a la bandera roja que prohíbe el baño en las playas.

En total, en Euskadi se han registrado 25 incidentes, en nueve ocasiones por las adversas condiciones del medio acuático y en siete no terminaron en fallecimiento gracias a que las víctimas fueron rescatadas sin consecuencias.

Tres víctimas sufrían una enfermedad o infarto, dos murieron por zambullida o accidente y uno se suicidó

Hasta el 28 de agosto pasado, en España son ya 396 fallecidos por ahogamientos, más de 300 de ellos hombres y 45 menores, y se han contabilizado un total de 725 incidentes. No se pueden comparar con los 757 muertos de 2024, que incluyen los de la Dana. «La causa del ahogamiento suele ser multifactorial, puede haber una principal pero luego influyen otros factores como la edad, las condiciones del medio acuático, si la persona tiene habilidad suficiente para solventar un momento de peligro o si está influenciada por las drogas o el alcohol», explica el responsable del estudio, Luis Miguel Pascual, profesor de socorrismo. «Los hombres se ahogan tres o cuatro veces más que las mujeres».

Como accidentes de tráfico

«No se trata de una estadística oficial, pero sí es la más fiable, ya que no existe ninguna otra que discrimine los ahogamientos de los atragantamientos, por ejemplo», aclara. Pascual y su equipo recogen estos sucesos desde 2013 a través de las noticias publicadas en prensa. Como docente de socorristas, carecía de información. «No sabíamos cómo se producían los ahogamientos y los datos son la única manera de conocer lo que ocurre. Un socorrista tiene que saber cómo se ahoga la gente, cuáles son los signos porque cuando te sientas en una torre y la playa está hasta la bandera, el ahogado es invisible, no grita ni hace aspavientos». Si alguien mantiene la cabeza debajo del agua durante más de diez segundos y no contesta o tiene el pelo por encima de la cara, hay que ponerse alerta.

«El ahogado es invisible, no grita ni hace aspavientos», advierte el responsable del estudio

A partir de los cinco minutos y hasta los diez sin oxígeno, se va a producir un «daño cerebral». Luis Miguel Pascual sufrió un infarto hace cinco años durante una carrera, que por fortuna, gracias al traslado a un hospital no le ha dejado secuelas. «Si me hubiera ocurrido en el agua, no me salvan. Es lo que les pasa a muchas personas mayores».

Desde esta Escuela de Socorrismo proponen que se traten los ahogamientos como los accidentes de tráfico, que han descendido de forma drástica en la última década, o los laborales, con cifras de muertes similares. «Que se ofrezca una educación acuática en las escuelas, como de seguridad vial, se cree una dirección general de ahogamientos y se invierta en la formación de los socorristas», plantea.