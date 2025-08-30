El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Socorristas vizcaínos atienden una emergencia durante un simulacro en Karraspio. ignacio pérez

Mueren 12 personas ahogadas en Euskadi, más que en todo 2024

La mayoría de los casos se registraron en ríos, playas con y sin vigilancia y en piscinas durante una natación recreativa y sólo uno era menor de edad

Ainhoa de las Heras

Ainhoa de las Heras

Sábado, 30 de agosto 2025, 00:30

2025 se perfila ya como un año negro en cifras de ahogamientos. Un total de doce personas se han ahogado en el País Vasco en ... lo que va de año, una más que en todo 2024, cuando fallecieron 11, según los datos recopilados y hechos públicos por la Escuela de Socorrismo de Segovia, en colaboración con el Departamento de Ingeniería Informática de la Universidad de Cantabria. Ocho de las víctimas eran hombres y cuatro mujeres. Dos tenían más de 80 años; cinco, entre 50 y 78, tres eran veinteañeros y uno, menor de edad.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Escándalo en Italia por la difusión de fotos íntimas de mujeres, entre ellas la primera ministra Meloni
  2. 2

    Blondie, el león más querido del mundo, es ahora el trofeo de un cazador
  3. 3 El guiño del luchador Topuria a un exjugador del Athletic en un partidillo de fútbol
  4. 4 Última hora del estado de salud de Bruce Willis: su familia toma una drástica decisión
  5. 5 ¿Cuándo volverá el buen tiempo a Bizkaia?: el pronóstico de la Aemet para esta semana
  6. 6

    «En un año, mi abuela se ha contagiado tres veces de sarna en la residencia»
  7. 7 El cachondeo en redes entre Athletic y Dortmund, rivales en Champions: «Ni idea de quién es ese tipo»
  8. 8 «Mientras yo dudo con Javi, a Nahia, una pareja de cirujanos le propone un intercambio%u2026»
  9. 9 Horóscopo diario, 30 de agosto de 2025
  10. 10

    Esteban acusa a Sánchez de «aferrarse al poder como una lapa» y carga contra Bildu

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcorreo Mueren 12 personas ahogadas en Euskadi, más que en todo 2024

Mueren 12 personas ahogadas en Euskadi, más que en todo 2024