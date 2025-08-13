El Correo - Diario con las últimas noticias, fotos y vídeos de Bizkaia

Las piscinas de El Fango, en el barrio bilbaíno de Rekalde, en una imagen de archivo. E.C

Muere el niño de 11 años que fue evacuado a Cruces desde las piscinas de El Fango

El pequeño, que formaba parte de un grupo de menores asiáticos con monitores de una parroquia, llevaba tres días ingresado en la UCI

Pablo Ariza Martín

Pablo Ariza Martín

Miércoles, 13 de agosto 2025, 21:08

El niño de 11 años que fue evacuado el pasado domingo a Cruces tras perder el conocimiento en las piscinas municipales de El Fango, en ... Bilbao, murió este miércoles después de tres días ingresado en la UCI del centro hospitalario. El pequeño finalmente no ha podido recuperarse. El fallecimiento del menor, adelantado por Radio Nervión, fue confirmado a EL CORREO por fuentes del Obispado de Bilbao. Y es que, según pudo saber este periódico, el crío formaba parte de un grupo de menores asiáticos que estaban con monitores del mismo origen y se encontraban en Bilbao con su grupo de la parroquia.

