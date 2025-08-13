Muere el niño de 11 años que fue evacuado a Cruces desde las piscinas de El Fango

El niño de 11 años que fue evacuado el pasado domingo a Cruces tras perder el conocimiento en las piscinas municipales de El Fango, en ... Bilbao, murió este miércoles después de tres días ingresado en la UCI del centro hospitalario. El pequeño finalmente no ha podido recuperarse. El fallecimiento del menor, adelantado por Radio Nervión, fue confirmado a EL CORREO por fuentes del Obispado de Bilbao. Y es que, según pudo saber este periódico, el crío formaba parte de un grupo de menores asiáticos que estaban con monitores del mismo origen y se encontraban en Bilbao con su grupo de la parroquia.

Los hechos ocurrieron durante la calurosa tarde del domingo en el barrio bilbaíno de Rekalde. Sobre las 16.30 horas, el menor sufrió una pérdida de conocimiento fuera del agua y tuvo que ser reanimado mediante la maniobra RCP. Varios testigos dieron otra versión de lo sucedido. Afirmaron que el chico se encontraba flotando en el agua y que fue un usuario el que se percató y lo sacó de la piscina, un relato que coincidía con el trasladado por varias fuentes policiales.

En el polideportivo se vivieron momentos de mucha tensión, tanto en los primeros minutos, mientras una bañista le realizaba la reanimación cardiopulmonar, como después con la llegada de los efectivos sanitarios que intentaban salvarle la vida. El menor fue trasladado al hospital de Cruces en estado muy grave y no ha podido salir adelante. El alcalde de Bilbao, Juan Mari Aburto, lamentó a última hora de este miércoles la «triste noticia». «Ha fallecido el niño que vino de Valencia y estaba en El Fango cuando se indispuso. Lo sentimos mucho. Por él, su familia y su colectividad. La vida es, a veces, muy injusta. Y más si se corta de raíz a una edad tan temprana. Una tragedia. Goian Bego», publicaba en su cuenta de 'X', antes Twitter.

🥲 Triste noticia. Ha fallecido el niño que vino de Valencia y estaba en El Fango cuando se indispuso.

Lo sentimos mucho. Por el, su familia y su colectividad.



🥲La vida es, a veces, muy injusta. Y más si se corta de raíz a una edad tan temprana. Una tragedia.



Goian bego. — Juan Mari Aburto (@juanmariaburto) August 13, 2025

La piscina estaba en aquel momento abarrotada de personas, muchas de ellas niños, en una jornada en la que se superaron los 35 grados. Todos los presentes se quedaron sobrecogidos. A esto se sumaba la alta temperatura que hacía en el momento del incidente. Una combinación que provocó problemas de salud en varias de las personas presentes en el lugar.

Cierre temporal

«Fue una locura. Espero no vivir otro día así», comentaba al día siguiente el responsable del bar que da servicio a estas piscinas y a todo el polideportivo de Rekalde. Al desvanecimiento del niño le siguieron varios episodios de personas que sufrieron indisposiciones. Una de las pequeñas a las que asistieron, añadieron desde el establecimiento, «era la hermana del crío al que le estaban reanimando».

Otros dos menores del mismo grupo también tuvieron que ser trasladados a Cruces por sufrir «mareos y golpes de calor», según confirmaron fuentes de Bilbao Kirolak, la sociedad municipal que gestiona las instalaciones del polideportivo de Rekalde, un complejo deportivo del que forman parte las piscinas de El Fango. Como marca el protocolo en estos casos, evacuaron a la gente que se encontraba allí y cerraron las instalaciones tras el suceso durante varias horas. Tristemente, el pequeño no ha podido recuperarse tras tres días ingresado en Cuidados Intensivos.

Los ahogamientos son uno de los principales riesgos estivales y en lo que va de verano en España han fallecido más de 200 personas por este motivo, lo que supone la cifra más alta de la última década, si bien la mayoría de los accidentes ocurre en las playas.