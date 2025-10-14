La mitad de las explotaciones agrícolas en Bizkaia están dirigidas por mujeres

Durante años, el papel de las baserritarras en el campo vizcaíno ha estado invisibilizado. Aunque trabajaban durante toda la jornada como los hombres, no eran ... propietarias de las explotaciones agrarias. Algo que ha cambiado en las últimas décadas y en la actualidad son 3.593 las que figuran como titulares. La mitad de las tierras dedicadas a la agricultura y la ganadería. El salto es importante, pero las mujeres que las gestionan asumen que «aún queda por hacer».

Entre las principales reclamaciones de las baserritarras se encuentran la necesidad de más medidas que favorezcan la conciliación o una mayor representación en espacios de toma de decisiones. «Hemos pasado de ser colaboradoras invisibles a ocupar un papel activo en la gestión, la innovación y la diversificación de las actividades rurales», ha apuntado este martes —Día de la Mujer Rural—, Nieves Martínez de Morentin, vicepresidenta de Landa XXI. Pese a los avances en materia de igualdad en el campo, «aún existen brechas en el reconocimiento del trabajo, la conciliación y el acceso a la propiedad de la tierra», ha resumido Amets Ladislao, de Etxaldeko Emakumeak. «El mundo rural está muy romantizado, pero las mujeres necesitamos más apoyo», ha añadido.

«Reclamamos políticas que faciliten la profesionalización, el apoyo a los cuidados y la mejora en las condiciones de vida en el medio rural», ha añadido. Ambas conocen el campo de primera mano, ya que su vida laboral está ligada a las explotaciones agrícolas, al igual que Lorea Momeñe, presidenta de Saskia, que ha destacado la relevancia del trabajo cooperativo: «Las redes entre asociaciones de mujeres rurales junto con la colaboración de las instituciones, son esenciales apra avanzar».

Por su parte, la diputada de Medio Natural y Agricultura, Arantza Atutxa, ha resaltado que «las mujeres de nuestros baserris han sido y siguen siendo pieza clave en la transmisión de conocimientos, en la gestión de la tierra y en el mantenimiento del tejido social del medio rural».

Perfil de las baserritarras

Atutxa ha explicado que la medida de edad de las mujeres rurales de Bizkaia alcanza los 58 años y más de un 40% cuentan con estudios profesionales o superiores. También ha señalado que la mayoría, el 66%, vive en el baserri en el que se desarrolla su actividad. En cuanto al tipo de explotación, las mixtas son más frecuentes entre las mujeres con tierras orientadas al mercado (1.180), mientras que las ganaderas predominan en las de autoconsumo.

La diputada también ha puesto en valor las políticas de la institución foral que fomentan el papel de las mujeres en el campo y el relevo generacional. En este sentido, ha asegurado que en el último lustro, se han aprobado 73 expedientes de primera instalación de jóvenes agricultores vizcaínos, de los cuales 27 corresponden a mujeres y 46 a hombres.