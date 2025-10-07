19 millones para empezar a tender las vías en el ramal guipuzcoano de la 'Y' vasca

Octavio Igea Martes, 7 de octubre 2025, 00:17 Comenta Compartir

El Consejo de Ministros va a autorizar hoy al Ministerio de Transportes a sacar a concurso las obras para ejecutar en el entorno de San Sebastián la base de montaje de vías que permitirá tender posteriormente traviesas y raíles a lo largo de todo el ramal guipuzcoano de la 'Y' vasca. Según ha podido saber este periódico, el presupuesto estimado es de 19 millones (sin IVA) y el lugar elegido para levantar el punto de acopio es una parcela que ocupaba un antiguo colegio en el barrio de Martutene.

La base de montaje de San Sebastián contará con tres vías y varios pórticos de carga y descarga de trenes que permitirán la distribución del material necesario por el trazado del TAV entre Astigarraga y Bergara. Como complemento habrá hasta 35 puntos de acopio de traviesas a lo largo del futuro trazado, y la estación de Ezkio será utilizada para concentrar los kilos de balasto necesarios para fijar sobre el hormigón la capa de grava que soportará las vías.

Transportes tiene adelantado este proceso porque el ramal guipuzcoano del TAV, ejecutado por el Gobierno vasco, está culminado desde febrero del año pasado. Al tramo que unirá Bizkaia y Álava aún le quedan tres tramos por rematarse (Atxondo-Abadiño, nudo de Bergara y Legutio-Eskoriatza) así que por el momento solo está encargada la redacción del proyecto de las dos bases de montaje que serán necesarias.

Tal y como adelantó EL CORREO ayer, el Ejecutivo central también tiene en marcha el contrato para la electrificación de toda la 'Y' vasca. Lo adjudicó la semana pasada por 86,5 millones. Es el coste que tendrá tender la catenaria en los 175 kilómetros que tendrá el trazado ferroviario sin contar los accesos a las capitales y la que se instalará en las estaciones.