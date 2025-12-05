El mercado navideño abre hoy sus puertas en el parque de Doña Casilda

El mercado navideño de Bilbao abre hoy sus puertas y permanecerá hasta el 5 de enero. Como gran novedad, este año ha cambiado su localización. Ha pasado de estar en El Arenal a ubicarse en el parque de Doña Casilda. Una de las razones de este cambio, tal y como explicó hace unos días la concejala de Desarrollo Económico, Comercio, Empleo y Turismo Kontxi Claver, es el «éxito» del túnel de luz y sonido instalado el año pasado en el entorno y que este año vuelve a brillar al ritmo de la música en el mismo punto. «Con este cambio también queremos descentralizar un poco los puntos de interés y de compras en la ciudad», puntualizó Claver.

El mercado contará 35 casetas de madera tematizadas, 9 más que el año pasado, que ofrecerán artesanía, bisutería, moda, dulces, alimentación o decoración. El alcalde, acompañado de representantes de la corporación municipal y de la ciudadanía que quiera acercarse, recorrerá a las 19.00 horas todos los puestos de la zona de 'foodtrucks' y visitará las actividades que también comienzan hoy en el bosque mágico de Doña Casilda.

Diferentes personajes mitológicos, galtzagorris, luciérnagas y actividades permanentes tratarán de dar vida a un espacio que «combinará tradición, cultura y modernidad» inspirado en la mitología vasca. El parque de Doña Casilda también acogerá una programación especial con momentos únicos en torno al mercado navideño: los días 5, 19, 20 y 27 de diciembre a las 18.30 horas, las luciérnagas y los galtzagorris llegarán al parque para encender la Navidad y animar el espacio interactuando con las personas visitantes hasta las 19.00 horas. La música en vivo será otro de los grandes atractivos: jóvenes talentos, estudiantes de música no profesionales, compartirán su pasión en el escenario junto a la Pérgola en diferentes fechas.

